Maersk отпускает Svitzer в свободное плавание

Сегодня Совет директоров A.P. Møller – Mærsk A/S (APMM) подписал и опубликовал план вывода из состава группы буксирного бизнеса APMM – Svitzer, о котором было объявлено в начале февраля.

Как сообщили SeaNews в группе, все акции Svitzer и его дочерних компаний, а также иных структур, связанных с буксирным бизнесом, будут аккумулированы в новой компании, Svitzer Group A/S, которую предстоит учредить.

Акции Svitzer Group будут распределены между акционерами APMM следующим образом: по 2 акции новой компании номиналом 10 датских крон на каждую акцию APMM классом A и B номиналом 1000 крон и по одной акции номиналом 10 крон на каждую акцию APMM классом A и B номиналом 500 крон.

Вывод Svitzer из состава группы подлежит одобрению внеочередного общего собрания акционеров APMM, которое намечено на 26 апреля.

По завершении процесса вывода Svitzer из состава APMM акции новой компании будут торговаться на бирже Nasdaq в Копенгагене.

Последний день торгов акциями APMM со Svitzer в составе группы – 29 апреля 2024 года, первый день торговли на бирже акциями новой компании Svitzer Group – 1 мая 2024 года.

Фото: Shipspotting / GERALDINEnz