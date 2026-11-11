«Деметра-Холдинг» провел ротацию руководителей в портовом дивизионе

Генеральным директором «Зерновой Терминальный комплекс Тамань» (ЗТКТ) назначен Антон Терентьев, ранее отвечавший за производственную деятельность морских портовых терминалов «Деметра-Холдинг». Сергей Гнатко, руководивший до настоящего времени ЗТКТ, перешел на новую должность внутри группы, а также возглавил «Новороссийский Зерновой Терминал» (НЗТ). Об этом сообщается на сайте компании «Деметра-Холдинг»

Оба руководителя обладают многолетним опытом в сфере портовой логистики и морского транспорта, включая проектирование и строительство специализированных инфраструктурных объектов, управление стивидорными операциями, модернизацию береговой инфраструктуры.

Кадровые перестановки обусловлены реализацией стратегических задач внутри портового дивизиона «Деметра-Холдинг».

«В настоящее время продолжается масштабная программа развития инфраструктуры НЗТ и ЗТКТ. Уверен, что на новой должности практический опыт коллег и слаженная работа команды позволят эффективно решать все поставленные задачи», — отметил генеральный директор «Деметра-Холдинг» Алексей Грибанов.

«Мощность перевалки зернового терминала НЗТ составляет 8,5 млн тонн/год, мощность перевалки зернового терминала ЗТКТ — 5,5 млн тонн/год», — говорится в пресс-релизе компании.

Фото: «Деметра-Холдинг»