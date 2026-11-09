В морском порту Тикси завершилась навигация

В морском порту Тикси завершился навигационный период 2026 года. За это время в порту и его морских терминалах переработано более 520,7 тыс. тонн грузов, из которых 166,9 тыс. тонн составили транзитные грузы, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Навигация завершилась в связи с неблагоприятными гидрометеорологическими условиями и началом устойчивого льдообразования. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности капитана морского порта Тикси.

За период навигации в морском порту Тикси и его морских терминалах оформлено 386 судозаходов.

В рамках государственного портового контроля проведено 13 инспекций судов, еще 9 инспекций — в ходе концентрированной инспекционной кампании (КИК).

Фото: пресс-служба Росморречфлота