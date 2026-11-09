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В морском порту Тикси завершилась навигация
09.11.2026

В морском порту Тикси завершилась навигация

    • В морском порту Тикси завершился навигационный период 2026 года. За это время в порту и его морских терминалах переработано более 520,7 тыс. тонн грузов, из которых 166,9 тыс. тонн составили транзитные грузы, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

    Навигация завершилась в связи с неблагоприятными гидрометеорологическими условиями и началом устойчивого льдообразования. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности капитана морского порта Тикси.

    За период навигации в морском порту Тикси и его морских терминалах оформлено 386 судозаходов.

    В рамках государственного портового контроля проведено 13 инспекций судов, еще 9 инспекций — в ходе концентрированной инспекционной кампании (КИК).

    Фото: пресс-служба Росморречфлота


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