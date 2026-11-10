В Амурском бассейне завершилась навигация

На внутренних водных путях Амурского бассейна завершился навигационный период 2026 года. ФБУ «Администрация Амурводпуть» завершило сезонные работы по содержанию средств навигационного оборудования (СНО) на основных судоходных участках бассейна, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

В установленные Росморречфлотом сроки завершен период действия навигационной обстановки на Среднем и Нижнем Амуре, протоках Амурская, Падалинская, Галбон и Мариинская, а также на реках Кур, Тунгуска и Уссури.

Для обеспечения перевозок пассажиров и грузов между Россией и Китаем действие навигационной обстановки в районах международных пунктов пропуска Благовещенск — Хэйхэ, Поярково — Сунькэ, Амурзет — Миншань и Покровка — Жаохэ продлевалось сверх установленных сроков.

После завершения периода действия навигационной обстановки обстановочные бригады филиалов учреждения выполнили уборку плавучих навигационных знаков и светосигнального оборудования с береговых навигационных знаков. Плавучие знаки и светосигнальное оборудование доставлены к местам хранения и ремонта.

По данным Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на участках Амура от села Черняево до села Мариинское, а также на реке Зее наблюдается ледоход. На отдельных участках рек Тунгуска, Кур и Амгунь установился ледостав, местами с полыньями.

В ремонтно-отстойных пунктах филиалов ФБУ «Администрация Амурводпуть» в Благовещенске, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре суда размещаются на зимний отстой. Ведется подготовка к межнавигационному ремонту флота.

Фото: Росморречфлот