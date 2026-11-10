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В Амурском бассейне завершилась навигация
10.11.2026

В Амурском бассейне завершилась навигация

    • На внутренних водных путях Амурского бассейна завершился навигационный период 2026 года. ФБУ «Администрация Амурводпуть» завершило сезонные работы по содержанию средств навигационного оборудования (СНО) на основных судоходных участках бассейна, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

    В установленные Росморречфлотом сроки завершен период действия навигационной обстановки на Среднем и Нижнем Амуре, протоках Амурская, Падалинская, Галбон и Мариинская, а также на реках Кур, Тунгуска и Уссури.

    Для обеспечения перевозок пассажиров и грузов между Россией и Китаем действие навигационной обстановки в районах международных пунктов пропуска Благовещенск — Хэйхэ, Поярково — Сунькэ, Амурзет — Миншань и Покровка — Жаохэ продлевалось сверх установленных сроков.

    После завершения периода действия навигационной обстановки обстановочные бригады филиалов учреждения выполнили уборку плавучих навигационных знаков и светосигнального оборудования с береговых навигационных знаков. Плавучие знаки и светосигнальное оборудование доставлены к местам хранения и ремонта.

    По данным Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на участках Амура от села Черняево до села Мариинское, а также на реке Зее наблюдается ледоход. На отдельных участках рек Тунгуска, Кур и Амгунь установился ледостав, местами с полыньями.

    В ремонтно-отстойных пунктах филиалов ФБУ «Администрация Амурводпуть» в Благовещенске, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре суда размещаются на зимний отстой. Ведется подготовка к межнавигационному ремонту флота.

    Фото: Росморречфлот


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