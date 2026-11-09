Морская перевозка негабаритных грузов: как выбрать между open top, flat rack и генеральным грузом

Промышленный станок, пресс или секция технологической линии редко помещаются в стандартный контейнер. Для морской перевозки таких грузов есть несколько решений: от 40-футового контейнера повышенной вместимости до отправки генеральным грузом в трюме или на палубе судна. От выбора зависят ставка фрахта, сроки, способ погрузки и риски повреждения. Как подобрать способ перевозки негабаритного оборудования морем и что подготовить заранее, рассказывают в компании АПЕКСТРАНЗИТ.

С чего начинается выбор: чертеж и вес

Способ перевозки подбирают по точным данным о грузе в упаковке. До запроса ставки логисту необходимо получить от поставщика или производителя оборудования следующие данные:

габариты каждого места в упаковке: длину, ширину и высоту;

массу брутто каждого места;

положение центра тяжести и точки строповки;

сведения о том, можно ли разобрать оборудование на части и как это повлияет на последующий монтаж;

требования к положению груза при перевозке, то есть можно ли его кантовать;

чувствительность к влаге и перепадам температуры.

«Самая частая проблема в том, что поставщик присылает габариты оборудования без упаковки, а грузится оно уже в обрешетке, — говорит Ирина Нестеркина, генеральный директор компании АПЕКСТРАНЗИТ. — Десяти сантиметров хватает, чтобы груз перестал проходить в дверь контейнера, и тогда приходится менять тип контейнера и пересчитывать ставку. Поэтому мы просим габаритный чертеж уже упакованного груза до того, как бронировать фрахт».

Контейнер High Cube: когда негабарит удается вписать

Сначала стоит проверить, поместится ли оборудование целиком или в разобранном виде в 40-футовый контейнер повышенной вместимости High Cube (международное обозначение 40HC). Его ориентировочные внутренние размеры: 12 032 × 2 352 × 2 698 мм, дверной проем около 2 340 × 2 597 мм. Точные параметры зависят от производителя.

Если груз проходит в дверь, это обычно самый простой вариант: стандартная ставка, регулярные отправки, погрузка на любом терминале. Оборудование, которое можно разобрать, часто отправляют частями. Комплектующие, шкафы управления и навесные узлы идут в стандартном контейнере, а станина или корпус, которые в дверь не проходят, — на контейнерной платформе или в контейнере с открытым верхом. Тогда одна поставка состоит из нескольких мест в разных контейнерах, и инвойс, упаковочный лист и спецификация должны описывать каждое место: что в нем лежит, сколько оно весит и к какой единице оборудования относится. Любое расхождение при таможенном контроле становится поводом для дополнительной проверки.

Контейнер с открытым верхом: груз выше двери

У контейнера с открытым верхом (open top) вместо жесткой крыши съемный тент. Его выбирают, когда оборудование не проходит в дверной проем по высоте или его можно загрузить только краном сверху. Ориентировочные внутренние размеры 40-футового контейнера этого типа: 12 039 × 2 350 × 2 372 мм.

Если груз помещается по высоте, контейнер закрывают тентом и везут как обычный. Если груз выступает над верхом, это уже перевозка за пределами габарита (out of gauge, OOG). Такую отправку морская линия согласует отдельно, потому что поверх выступающего груза нельзя поставить другие контейнеры.

Контейнерная платформа: широкие и тяжелые грузы

Платформа с торцевыми стенками (flat rack) не имеет боковых стенок и крыши. Ее выбирают, когда оборудование шире контейнера или его нужно грузить сбоку. Ориентировочные внутренние размеры 40-футовой платформы: длина 11 762 мм, ширина 2 378 мм, высота до верха торцевых стенок 1 960 мм. Максимальная загрузка около 40 тонн Параметры зависят от производителя и конструкции.

При перевозке на платформе особенно важны три вещи:

Схема крепления. Ее рассчитывают под конкретный груз с учетом массы, положения центра тяжести и нагрузок при качке. Расчет показывает, сколько нужно цепей или строп, какой прочности и в каких точках их закреплять. Если оборудование тяжелое, а площадь опоры у него небольшая, под опоры укладывают деревянные брусья, чтобы нагрузка распределялась по платформе.

Ее рассчитывают под конкретный груз с учетом массы, положения центра тяжести и нагрузок при качке. Расчет показывает, сколько нужно цепей или строп, какой прочности и в каких точках их закреплять. Если оборудование тяжелое, а площадь опоры у него небольшая, под опоры укладывают деревянные брусья, чтобы нагрузка распределялась по платформе. Защита от среды. На открытой платформе на груз действуют морская вода, осадки и ветер. Поэтому нужны консервация, влагозащитная упаковка и укрытие.

На открытой платформе на груз действуют морская вода, осадки и ветер. Поэтому нужны консервация, влагозащитная упаковка и укрытие. Согласование с линией. Если груз выходит за габарит платформы по ширине или высоте, линия заранее подтверждает, где он будет размещен на судне. Ставка в этом случае выше стандартной, потому что в нее входят соседние места, которые из-за выступающего груза останутся пустыми.

«Крепление на платформе — это расчетная работа, импровизация тут недопустима, — объясняет Ирина Нестеркина. — Схему составляют под конкретный груз, а при погрузке мы сверяем фактическое состояние груза и крепления с ней. Для нас это обязательный этап, даже если документы поставщика в полном порядке».

Генеральный груз: когда контейнер не подходит

Если оборудование слишком большое или тяжелое для любой контейнерной платформы, его отправляют генеральным грузом (break bulk): отдельным местом в трюме или на палубе судна. Так обычно везут крупные секции, емкости, трансформаторы и другие проектные грузы.

Ставку за генеральный груз обычно считают за фрахтовую тонну. Линия берет большее из двух значений: массу в тоннах или объем в кубических метрах. Поэтому за легкое, но объемное оборудование платят по объему, а для особо тяжелых мест линии устанавливают надбавку за тяжеловес. На итоговую сумму влияют и условия погрузки и выгрузки в фрахтовом предложении. Их нужно проверить отдельно: входит ли работа кранов в портах в ставку или за нее платят дополнительно.

Для генерального груза важны еще три вопроса:

какие суда ходят по нужному направлению и по какому графику;

хватит ли грузоподъемности кранов в порту отправления и в порту прибытия;

где будет размещен груз, в трюме или на палубе, и как это отразится на упаковке и страховании.

Для отдельных задач есть специализированные суда. Ролкеры (Ro-Ro) берут колесную технику и грузы, которые закатывают на борт горизонтально. Лихтеровозы подходят для барж и крупногабаритных грузов.

Как выбрать вариант перевозки

В таблице четыре варианта расположены в том порядке, в котором их обычно проверяют. Первым идет контейнер повышенной вместимости, за ним контейнер с открытым верхом и контейнерная платформа. Генеральный груз рассматривают, если не подошел ни один контейнерный вариант. Чем ниже строка, тем больше согласований с линией и портом нужно и тем выше обычно ставка.

Бывает, что груз подходит сразу под два варианта, например под платформу и генеральный груз. Тогда выбор решают порт и маршрут. На некоторых направлениях суда, которые берут генеральный груз, ходят реже контейнерных линий, и выгоду в ставке съедает ожидание судна. Поэтому ставку лучше запрашивать сразу по обоим вариантам, а сравнивать их по полной стоимости и сроку доставки до объекта.

Порт прибытия, таможня и доставка до объекта

После выгрузки с судна оборудование нужно растаможить и вывезти из порта, поэтому его выбирают одновременно с судном: там должны быть краны нужной грузоподъемности и площадка, где можно разместить тяжелые места и подогнать к ним трал. АПЕКСТРАНЗИТ организует морскую доставку из портов Китая, в том числе Шанхая, Нинбо, Циндао и Тяньцзиня, в порты Владивостока, Санкт-Петербурга и Новороссийска, а также из Турции, Индии, Южной Кореи и стран Юго-Восточной Азии.

Оформить оборудование можно сразу в порту. Другой вариант — перевезти его под таможенным контролем на таможенный пост ближе к объекту. С негабаритом второй вариант подходит не всегда. На складе временного хранения у поста груз придется снова выгружать, а значит, там тоже нужны краны и площадка для тяжелых мест. Таможенные платежи уплачивают при декларировании на том посту, где груз оформляют. АПЕКСТРАНЗИТ оформляет таможенную декларацию, контролирует уплату таможенных платежей и помогает подобрать корректный код ТН ВЭД в соответствии с ТК ЕАЭС.

После выпуска оборудование доставляют до объекта тралами или низкорамными платформами. Если автомобиль с грузом превышает допустимые габариты или нагрузки, для перевозки по дорогам нужно специальное разрешение. Без разрешения трал не выедет, и все это время груз будет стоять в порту или на складе временного хранения.

Страхование

Негабаритное оборудование обычно дорогое, а перегружают его на маршруте несколько раз: в порту отправления, в порту прибытия и при перестановке на трал. При каждой перегрузке груз можно повредить, поэтому полис должен покрывать весь маршрут, включая работы в портах и доставку до объекта. Палубную перевозку обсуждают со страховщиком отдельно: в коносаменте ставят отметку о размещении груза на палубе, и ответственность перевозчика за такой груз часто ограничена. АПЕКСТРАНЗИТ оформляет страхование грузов с ответственностью за все риски, полис оформляется за один день.

Что решить до бронирования фрахта

Морская перевозка негабаритного оборудования — проектная задача. Тип контейнера или судна зависит от габаритов груза в упаковке, его массы, способа погрузки, возможностей портов и маршрута доставки до объекта. Когда эти данные известны с самого начала, линия и порт сразу подтверждают ставку и сроки, и пересчитывать их по ходу перевозки не приходится.

«Мы рассматриваем морскую перевозку оборудования как одну цепочку: от склада поставщика до фундамента на объекте клиента, — говорит Ирина Нестеркина. — Тип платформы, схема крепления, таможенный пост, где будут оформлять груз, и спецтехника для доставки по России должны быть согласованы между собой. Тогда груз приходит без лишних перегрузок и простоев».

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