Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, июнь 2025

По данным нового аналитического облачного онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket, в июне этого года ставка на перевозку 40-футового контейнера из Новороссийска в Александрию (Египет) составляет в среднем 1655 долларов, на 12,6% выше, чем в мае 2025 года.

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Средняя ставка за 20-футовый контейнер составляет в экспорте 1430 долларов, на 21,5% выше уровня ставки в мае 2025 года), в импорте – 1434 доллара (плюс 14%).

Средняя ставка фрахта за 40-футовый контейнер в экспорте на условиях FIFO (Free In Free Out, стоимость только морского фрахта, без погрузки контейнера на судно в порту отправления и без его выгрузки с судна в порту назначения) на направлении Новороссийск –Александрия в июне котируется 1850 долларов, за 20-футовый – 1450 долларов.

Средняя ставка фрахта на перевозку 40-футового контейнера SOC (Shipper Owned Container, контейнер в собственности отправителя товара) в экспорте на маршруте Новороссийск – Александрия в июне 2025 года находится на уровне 1650 долларов (плюс 15,3% к уровню ставки в мае), в импорте – 1684 доллара (плюс 10,3%).

На перевозку 20-футового контейнера SOC в экспорте ставка фрахта находится на уровне 1475 долларов (плюс 28%), в импорте – 1468 долларов, на 19% выше, чем месяцем ранее.

Средняя ставка на перевозку 40-футового контейнера СOC (Carrier Owned Container, контейнер принадлежит перевозчику) на направлении Новороссийск – Александрия в июне находится на уровне 1660 долларов, на 10,2% выше, чем в мае. В обратном направлении ставка составляет 1618 долларов (плюс 9%).

На перевозку 20-футового контейнера СOC в экспорте ставка фрахта находится на уровне 1385 долларов (плюс 20,2%), в импорте – 1408 долларов, на 14,2% выше, чем месяцем ранее.

Прим.: Средняя ставка рассчитана на основании ставок трех линий, работающих на данном маршруте, – MARMED, Ametist и EMBA 1.

По имеющимся данным, из линий, ставки которых представлены в сервисе, самые низкие ставки за 40-футовый контейнер на направлении Новороссийск – Александрия в июне предлагает MARMED – 1550 долларов, за 20-футовый контейнер – также этот перевозчик (1200 долларов).

В импорте самые низкие ставки в феврале также у MARMED – 1369 долларов за 40-футовый и 1219 долларов за 20-футовый контейнер.

В мае этого года в порт Новороссийск из Александрии был совершен 21 заход контейнеровозов, в апреле было 18 судозаходов.

За последние 7 месяцев (с ноября 2024 года по май2025 года включительно), за которые имеются данные, меньше всего провозных мощностей на направлении Новороссийск – Египет было задействовано в ноябре – 4,3 тыс. TEU, больше всего – в мае, 26,9 тыс. TEU.

Текущие ставки, а также их динамика за последние 7 месяцев по более чем 28 контейнерным линиям, работающим через порты РФ на 220 зарубежных портов, доступны подписчикам нового аналитического онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket.

Сервис содержит данные по ставкам для следующих типов контейнеров:

экспорт / импорт

20’ / 40’

рефы / сухие

HC / TC / DC

COC / SOC

А также:

Количество задействованных на сервисах судов – помесячная динамика

Количество судозаходов по линиям за последний месяц

Вместимость судов на сервисах

Суммарная вместимость линий

Особенности сервиса:

Интерактивный пользовательский интерфейс

Данные доступны онлайн 24/7/365 с любого устройства

Помесячная динамика ставок

История и сравнение ставок

Инфографика: моментальная визуализация данных в различных разрезах

География сервисов на карте

Обновление 2 раза в месяц (в начале месяца и, если ставки меняются в течение месяца, данные обновляются в середине месяца)

Сервис FREIGHTMarket доступен по подписке.

Ознакомьтесь с демоверсией сервиса и задайте вопросы по сервису Елене Шелеметьевой по электронной почте shelemeteva@seanews.ru или по телефону +7 (812) 380 38 26.

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