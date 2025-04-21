На Кочетовском гидроузле произошел навал судна на ворота

В воскресенье на Кочетовском гидроузле (Ростовская область) судно под российским флагом совершило навал на ворота, сообщает региональное ГУ МЧС.

«В городе Семикаракорск на Кочетовском гидроузле теплоход «Альфа», заходя в камеру гидроузла, совершил навал на нижние ворота носовой частью судна. В настоящее время степень повреждения ворот и судна уточняется. Судовой ход перекрыт. Розлива нефтепродуктов нет», – говорится в сообщении.

На месте работали силы и средства от РСЧС («Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций») 10 человек, 4 единицы техники. Вскоре движение судов было восстановлено, судовой ход открыт.

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области