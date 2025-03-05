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Грузовой авиарейс Урумчи – Исламабад
05.03.2025

Грузовой авиарейс Урумчи – Исламабад

    • 4 марта китайский авиаперевозчик SF Airlines открыл грузовой рейс между городом Урумчи в Синьцзян-Уйгурским автономном районе на Северо-Западне Китая и столицей Пакистана Исламабадом. Это первый авиамаршрут между Синьцзяном и Пакистаном, запущенный компанией SF Airlines, сообщает информационное агентство Xinhua.

    Рейсы будут выполняться самолетом Boeing 757-200 два раза в неделю туда и обратно. В основном будут перевозить товары трансграничной электронной коммерции и другую продукцию. Ожидается, что объем перевозок составит более 110 тонн в неделю.

    По информации SF Airlines, с запуском маршрута Урумчи – Исламабад грузовые авиаперевозки авиалинии теперь осуществляются по трем направлениям в Пакистане.

    SF Airlines является крупнейшим грузовым авиаперевозчиком в Китае по размеру авиапарка, который насчитывает 89 самолетов.

    Фото с сайта SF Airlines


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