Грузовой авиарейс Урумчи – Исламабад

4 марта китайский авиаперевозчик SF Airlines открыл грузовой рейс между городом Урумчи в Синьцзян-Уйгурским автономном районе на Северо-Западне Китая и столицей Пакистана Исламабадом. Это первый авиамаршрут между Синьцзяном и Пакистаном, запущенный компанией SF Airlines, сообщает информационное агентство Xinhua.

Рейсы будут выполняться самолетом Boeing 757-200 два раза в неделю туда и обратно. В основном будут перевозить товары трансграничной электронной коммерции и другую продукцию. Ожидается, что объем перевозок составит более 110 тонн в неделю.

По информации SF Airlines, с запуском маршрута Урумчи – Исламабад грузовые авиаперевозки авиалинии теперь осуществляются по трем направлениям в Пакистане.

SF Airlines является крупнейшим грузовым авиаперевозчиком в Китае по размеру авиапарка, который насчитывает 89 самолетов.

Фото с сайта SF Airlines