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Ажиотаж есть, аврала нет
19.11.2024

Ажиотаж есть, аврала нет

    • На вопросы SeaNews об особенностях предновогоднего высокого сезона 2024 года отвечает Арман Гаспарян, старший специалист по логистике EASTEX.

    Чем отличается высокий предпраздничный сезон в 2024-ом от предыдущих годов?

    Ажиотаж есть, аврала нетВ целом он такой же, как в предыдущие годы. Ажиотаж есть, но сдержанный, аврала нет. Ввиду проблем с международными платежами, сроками отгрузок рынок по-другому планирует свои поставки, растягивая их на бОльший срок, поэтому в моменте мы не видим явных скачков спроса. Такую ситуацию в преддверии новогодних праздников мы наблюдаем последние пару лет. 

    Если сравнивать объемы грузов за третий и четвертый квартал 2023 года, то в четвертом было завезено на 17% больше грузов, чем в третьем. В этом году, несмотря на проблемы с пропускной способностью, долгим и дорогим проведением платежей в Китай, в четвертом квартале мы ждем улучшения результатов на 18-20% по сравнению с третьим. 

    Как Вы оцениваете уровень нагрузки в портах и на железной дороге? Справляются ли с ним терминалы?

    Терминалы однозначно не справляются с нагрузкой, несмотря на медленный рост спроса. Оставляет желать лучшего и ситуация на Восточном полигоне: отгрузки из портов Дальнего Востока по-прежнему идут с большими переносами сроков. 

    Не хватает локомотивной тяги. Одна из причин — переход от фитингов к масштабному использованию полувагонов для отгрузки контейнеров из Дальнего Востока. Да, это необходимая мера, но она привела к увеличению сроков железнодорожной доставки из-за обязательного перегруза на сортировочных станциях с вагона на фитинговую платформу. Другая причина — проблема с заторами на пограничных станциях и станциях прибытия.

    Если говорить о Восточном полигоне в целом, то мы видим, что потребность в пропускной способности обгоняет темпы роста мощностей. Приведу простой пример: допустим, сейчас пропускная способность на Дальнем Востоке составляет 80 TEU, однако есть потребность в обработке 100 TEU. Пока реализуются и запускаются в эксплуатацию эти мощности, необходимо будет обрабатывать уже 120-130 TEU, и новых мощностей опять не будет хватать примерно в той же пропорции. Спрос сильно опережает предложение, поэтому очень важно работать над увеличением пропускной способности всех пограничных переходов, чтобы наладить баланс грузопотоков и выровнять цены. Посмотрим, что принесет нам 2025 год.

    Насколько увеличились очереди на погранпереходах?

    Смотря с чем сравнивать. Если говорить о стандартных сроках перегруза на пограничных переходах прямого жд-сообщения, то время отгрузки сейчас увеличилось минимум в два, а иногда и в три раза. Аналогичная ситуация с прямым грузовым автомобильным сообщением. Если раньше в Забайкальске мы перегружались и выезжали за 5-7 суток по жд, то сейчас уже за 15-20 суток. Переход на грузовом автотранспорте ранее занимал 2-3 дня, а сейчас 6-9 суток и даже больше.

    Как ведут себя ставки?

    Ставки меняются в зависимости от сервиса. Морской фрахт держится на уровне октября, по некоторым портам отгрузки мы наблюдаем небольшие повышения. Сильно поднялась ставка на жд-плечо на интермодальном сервисе «море + жд». РЖД увеличивают тарифы: сначала на 13,8% с 1 декабря, далее с 1 января может произойти повышение еще на 10%. При этом линейные операторы уже в ноябре подняли ставки на 10%, не дожидаясь обновления тарифов от РЖД.

    Если говорить о ставках на других сервисах, то прямое жд-сообщение показывает снижение тарифов по отношению к октябрю примерно на 5% из-за уменьшения спроса. 

    В то же время сервис прямого автомобильного сообщения уже четвертый месяц показывает высокий спрос, причем на всех направлениях. Это наименее зависимый сервис, и по сравнению с контейнерными перевозками он предлагает лучшие транзитные сроки. С приближением к новогоднему сезону этот сервис становится все более востребованным. Те, кто раньше платил за прямое жд-сообщение из-за сроков, теперь не получают видимой выгоды. Они либо переходят на автомобиль, либо на более бюджетный (по сравнению с сервисом прямого жд) интермодальный сервис «море + жд» через порты Дальнего Востока.

    Каков Ваш прогноз в отношении тарифов на будущий год?

    О прогнозах сейчас лучше не думать. Никто не может ответить ясно из-за политической и экономической ситуации. Кроме того, слишком много факторов, влияющих как на само качество логистических сервисов, так и на ставки, поэтому прогнозирование — дело неблагодарное.

    По нашему мнению, наилучшая стратегия в текущий период — планировать отгрузки в стандартном режиме, не думая ни о снижении ставок, ни о повышении. Выигрывает сейчас тот, у кого в моменте есть товар, которым можно торговать. Можно однозначно сказать, что в ближайшие полгода качество логистических сервисов и уровень цен на логистику улучшаться не будут.

    Фото: EASTEX

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции

     


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