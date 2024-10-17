В Бурятии на границе с Монголией открылся новый таможенно-логистический терминал

В Бурятии на границе с Монголией открыт таможенно-логистический терминал «Кяхта». Участие в церемонии, в режиме видеосвязи, принял первый зампред правительства России Денис Мантуров, а также глава региона Алексей Цыденов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Республики Бурятия.

Общая площадь терминала составляет 188,8 тыс. кв. м. Зона таможенного контроля рассчитана на размещение 80 грузовых автомобилей одновременно. Склады временного хранения вмещают до 350 грузовых автомобилей. Также на территории терминала имеются две аккредитованные лаборатории, которые позволят проверять на соответствие качества поставляемые продукты и прочие товары. Все это позволит повысить пропускную способность: оформление в пункте займёт не более 10 минут.

«У Кяхтинского ТЛТ есть преимущество. Отсюда берет начало автомобильная дорога АН-3 Кяхта–Улан-Батор–Эрлянь–Тяньцзинь – кратчайший путь до китайской границы. Также терминал будет иметь статус обособленного таможенного поста. Это определяет прохождение через него всего импорта», – говорится в пресс-релизе.

«Создан современный, технологичный комплекс для обработки грузов, организации их временного хранения, проведения таможенной очистки товаров, радиационного и фитосанитарного контроля. Сформированная инфраструктура повысит оперативность прохождения таможенных процедур при перемещении грузов через российско-монгольскую границу. На этом направлении у нас сейчас функционирует 10 погранпереходов. Среди них автомобильный пункт пропуска Кяхта является как раз одним из наиболее загруженных. Новый терминал позволит расшить узкие места и увеличить пропускную способность. Это особенно актуально с учётом возрастающей роли азиатских стран в мировой экономике и переориентации существенных объёмов нашей внешней торговли на это направление. Встречный товаропоток с государствами восточного макрорегиона у нас продолжит расширяться. Поэтому сегодняшнее событие, можно смело сказать, вносит свой вклад в развитие внешнеэкономической деятельности России», – сказал Д. Мантуров.

«Терминал, который сегодня открывается в Кяхте, первый и пока единственный такой объект. Кяхта – это основной пункт пропуска и узел связи между Россией и Монголией. И растущий грузопоток – это как раз то, что отвечает поставленной президентом задаче повышения в полтора раза пропускных способностей международных транспортных коридоров. Новая инфраструктура обработки грузов, обработки транспортных средств создаёт все необходимые условия для повышения пропускных способностей», – отметил А. Цыденов.

Фото: пресс-служба правительства Республики Бурятия