Морской порт «Суходол» перевалил 1 млн тонн угля

«Морской порт «Суходол», резидент свободного порта Владивосток уже перевалил более 1 млн тонн грузов экологичным закрытым способом и продолжает наращивать темпы, сообщает пресс-служба Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Высокую скорость отгрузки на суда обеспечивает автоматизированное оборудование, глубина возле грузовых причалов позволяет принимать и обрабатывать суда, способные перевозить до 150 тыс. тонн грузов.

По словам генерального директора ООО «Морской порт «Суходол» Сергея Кропотова, мощности перевалки в специализированном порту на данный момент составляют более 300 тыс. в месяц.

«До конца года планируем нарастить объемы отгрузок на суда до миллиона тонн в месяц. Стремимся к достижению проектной мощности – до 25 миллионов тонн угля в год, – отметил он. – План перспективного развития инвестпроекта включает в себя несколько этапов строительства, в результате которых помимо угольного терминала на территории возведут контейнерный и зерновой терминалы, терминалы сжиженного природного и углеводородного газа, терминал минеральных удобрений, бункеровочную базу и судостроительную зону, рыбный кластер и логистически-промышленную зону».

На терминале осуществляется закрытая перевалка угля с использованием современной системы аспирации и орошения для предотвращения пылевыделения при перевалке. Терминал оснащен 4 стакер-рекламерами для формирования угольных штабелей и дальнейшей погрузки на судно, а также 2 судопогрузочными машинами производительностью 3,5 тыс. тонн каждая. По маршруту движения выгруженный уголь проходит систему очистки на пересыпных станциях и размещается на складе с возможностью единовременного хранения более 900 тыс. тонн.

По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) инвестор уже вложил в проект почти 44 млрд рублей, создал 845 рабочих мест.

Фото: Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики