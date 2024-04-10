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Тягачи и ричстакеры для ПЛП
10.04.2024

Тягачи и ричстакеры для ПЛП

    • Стивидорный холдинг Глобал Портс закупил для своего морского многофункционального терминала «Петролеспорт» в Большом порту Санкт-Петербурга 8 портовых тягачей и три ричстакера, сообщили SeaNews в холдинге.

    Ричстакеры изготовлены SANY, два из них имеют грузоподъемность 45 тонн и один — 10 тонн. Техника предназначена для погрузки, выгрузки и складирования контейнеров в зоне хранения и на железнодорожном грузовом фронте. 

    Терминальные тягачи производства Shacman будут использоваться для внутрипортового перемещения контейнеров. Оборудование обладает высокой маневренностью и улучшенной системой управления.

    Все машины оснащены встроенной системой видеоконтроля, которая повышает безопасность эксплуатации и улучшает комфорт водителя, отметили в компании.

    Фото: Глобал Портс


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