Тягачи и ричстакеры для ПЛП

Стивидорный холдинг Глобал Портс закупил для своего морского многофункционального терминала «Петролеспорт» в Большом порту Санкт-Петербурга 8 портовых тягачей и три ричстакера, сообщили SeaNews в холдинге.

Ричстакеры изготовлены SANY, два из них имеют грузоподъемность 45 тонн и один — 10 тонн. Техника предназначена для погрузки, выгрузки и складирования контейнеров в зоне хранения и на железнодорожном грузовом фронте.

Терминальные тягачи производства Shacman будут использоваться для внутрипортового перемещения контейнеров. Оборудование обладает высокой маневренностью и улучшенной системой управления.

Все машины оснащены встроенной системой видеоконтроля, которая повышает безопасность эксплуатации и улучшает комфорт водителя, отметили в компании.

Фото: Глобал Портс