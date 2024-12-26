Контрабанда в Темрюке

При проведении совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Краснодарской таможни и УФСБ России по Краснодарскому краю выявлен факт уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, сообщили SeaNews в пресс-службе Краснодарской таможни.

«После прибытия морского судна в регион деятельности таможенного поста Морской порт Темрюк для таможенного контроля капитан подал заведомо ложные сопроводительные документы, в соответствии с которыми судно следовало в балласте, без каких-либо товаров на борту», – рассказал заместитель начальника таможни Евгений Терлянский.

В результате проведенного таможенного контроля на борту судна обнаружен незаявленный иностранный товар – «сменно-запасные части» (насосы, втулки, датчики скорости, ремкоплект, клапаны и другие) общим весом 2,7 тонны.

В ходе проверочных мероприятий установлено, что капитан судоходной компании перемещал через таможенную границу ЕАЭС без таможенного декларирования товар на сумму более 9,8 млн рублей.

Краснодарской таможней возбуждено уголовное дело по пункту «г» ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса РФ.

Материалы дела переданы в суд.

Фото: пресс-служба Краснодарской таможни