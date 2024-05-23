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М.Мишустин дал поручение в сфере морского пространственного планирования России
23.05.2024

М.Мишустин дал поручение в сфере морского пространственного планирования России

    • Проект обновленной Стратегии пространственного развития России на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года должен быть подготовлен и внесен в Правительство до 30 августа. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, такое поручение дал премьер-министра Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии, состоявшейся 19 марта.

    Предполагается, что стратегия будет учитывать приоритеты пространственного развития и планы по развитию транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры. В ней также будет обозначена стратегическая роль новых регионов страны.

    Отвечать за разработку проекта стратегии будет Минэкономразвития совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами. Она должна подразумевать внедрение цифровых инструментов управления пространственным развитием.

    Комментируя необходимость подготовки новой стратегии, М.Мишустин отметил, действующая сейчас стратегия была принята в 2019 году и разрабатывалась в других условиях. Поэтому задачи и инструменты реализации обновленного документа должны учитывать текущие геополитические вызовы, региональные и муниципальные приоритеты и быть увязаны с национальными целями и проектами и другими программами.

    Так, Минэкономразвития нужно до 1 октября представить предложения по Концепции государственной политики в сфере морского пространственного планирования.

    В рамках работы по повышению качества планирования развития транспортной инфраструктуры Минтрансу, Минцифры и Минэкономразвития поручено представить в Правительство план мероприятий по разработке государственной информационной системы «Транспортно-экономический баланс». Срок – до 1 июля.


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