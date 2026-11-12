В морских портах Охотск и Николаевск-на-Амуре завершилась навигация

В соответствии с распоряжениями капитанов морских портов 11 ноября завершена навигация в морских портах Охотск и Николаевск-на-Амуре Хабаровского края. Оба порта относятся к замерзающим и работают в период сезонной навигации, которая обычно продолжается с середины мая до середины ноября, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

«В этом году навигация завершилась раньше обычных сроков в связи с устойчивым понижением температуры воздуха до минус 12 °C и ниже в ночное время и началом ледообразования», — уточняют в агентстве.

В морском порту Охотск, расположенном в устье реки Кухтуй на побережье Охотского моря, установившиеся отрицательные температуры воздуха создали условия для формирования ледового покрова.

Последним акваторию порта покинул буксир «Иван Жолобов» с понтоном «Тором», завершив навигационный сезон 2026 года.

За период навигации в морском порту зарегистрировано 225 судозаходов. Службой капитана морского порта выдано 37 разрешений на плавание судов в акватории порта и за её пределами с последующим возвращением, проведено 27 осмотров судов.

План северного завоза выполнен в полном объеме.

Основным грузоперевозчиком в порту является ООО «Охотская судоходная компания», крупнейшим грузополучателем — АО «Охотская горно-геологическая компания».

В морском порту Николаевск-на-Амуре, расположенном в устье реки Амур, навигация также завершена. Решение принято в связи с установлением устойчивых отрицательных температур воздуха и началом ледообразования на реке Амур.

В связи с окончанием навигации прекращена работа паромной переправы по маршруту Николаевск-на-Амуре — Подгорное — Николаевск-на-Амуре. Баржебуксирный состав, обеспечивавший перевозки, поставлен на зимний отстой в бухте НРЭБ флота (район № 247).

За навигационный период 2026 года в морском порту зарегистрировано свыше 2 тыс. судозаходов. Службой капитана морского порта выдано 19 разрешений на плавание судов в акватории порта и за ее пределами с последующим возвращением, проведено 63 осмотра судов. За период навигации перевезено 11,5 тыс. пассажиров.

В течение навигационного сезона в обоих морских портах в полном объеме обеспечена безопасность мореплавания и стоянки судов в акваториях портов и на подходах к ним.

Несмотря на досрочное завершение навигации в связи с ранним ледообразованием, работа морских портов Охотск и Николаевск-на-Амуре прошла в штатном режиме.

Фото: пресс-служба Росморречфлота