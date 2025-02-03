Расширен перечень стран, банки которых смогут участвовать в валютных торгах в России

Число дружественных и нейтральных стран, кредитные организации и брокеры которых будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов, увеличилось до 40. Соответствующее распоряжение — №160-р от 1 февраля 2025 года — опубликовано на сайте правительства РФ.

Теперь участвовать в валютных торгах смогут представители Аргентины, Камбоджи, Лаоса, Мексики, Нигерии, Туниса и Эфиопии.

Первоначальный перечень дружественных и нейтральных стран был утвержден правительством в сентябре 2023 года. Он включал в себя более 30 государств, в число которых вошли Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, а также Бразилия, Египет, Индия, Китай, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Южно-Африканская Республика.

Подписанное распоряжение – часть работы по реализации новых норм федерального закона «Об организованных торгах», принятых в июле 2023 года. «Они позволяют повысить эффективность механизма прямой конвертации национальных валют дружественных и нейтральных стран и формирования прямых котировок к рублю для удовлетворения спроса российской экономики на расчёты в национальной валюте», – говорится в пресс-релизе.

Подписанным документом вносятся изменения в распоряжение от 20 сентября 2023 года № 2530-р.