Грузооборот Дальневосточного бассейна в октябре 2024: выросла перевалка химического налива

В октябре 2024 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 6,7% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

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Экспорт, на долю которого приходилось 83,3% всего грузооборота, вырос на 5,1%. Импорт увеличился на 41,4%. В транзите было перевалено на 13,5% больше, чем в октябре 2023 года. Каботаж снизился на 3,7%.

Согласно имеющимся официальным данным, в октябре 2024 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 28,9%.

В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна более 75% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. При этом в октябре 2024 года доля угля и кокса составляла 47,3%, нефти и нефтепродуктов – 23,3% и 5,8% соответственно от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 11,2%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте химического налива, перевалка которого выросла на 60,7%. Руды было обработано на 26,1% больше, чем годом ранее, оборот грузов в контейнерах вырос на 16,9%.

Наиболее значительно, на 70,3% снизился грузопоток черных металлов. Прочих навалочных грузов перевалили на 61,9% меньше, чем годом ранее, металлолома – на 50,3% меньше.

В октябре 2024 года доля порта Восточный в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 35,7%, Владивосток обработал 16,7%, на Ванино приходилось 13,9%.

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