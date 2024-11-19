Сервис FREIGHTMarket обновлен

Уважаемые подписчики,

Обновлены данные по ставкам контейнерных линий через порты РФ – online-сервис FREIGHTMarket для подписчиков.

Таким образом, сейчас нашим подписчикам доступны online данные по текущим ставкам контейнерных линий с 15 по 30 ноября 2024 года, количеству и вместимости судов на сервисах, количеству судозаходов и вместимости сервисов в различных аналитических разрезах.

Если Вы не являетесь нашим подписчиком, c демоверсией сервиса FREIGHTMarket можно ознакомиться здесь.

Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:2SDnjdBPrM9