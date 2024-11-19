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Сервис FREIGHTMarket обновлен
19.11.2024

Сервис FREIGHTMarket обновлен

    • Уважаемые подписчики,

    Обновлены данные по ставкам контейнерных линий через порты РФ – online-сервис FREIGHTMarket для подписчиков. 

    Таким образом, сейчас нашим подписчикам доступны online данные по текущим ставкам контейнерных линий с 15 по 30 ноября 2024 года, количеству и вместимости судов на сервисах, количеству судозаходов и вместимости сервисов в различных аналитических разрезах.

    Если Вы не являетесь нашим подписчиком, c демоверсией сервиса FREIGHTMarket можно ознакомиться здесь

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