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20 лет Neptumar
14.10.2024

20 лет Neptumar

    • Сегодня исполняется 20 лет транспортно-логистической группе Neptumar.

    В 2004 году компания основывалась как небольшое линейное агентство для двух контейнерных перевозчиков, которые открыли сервис на Россию. 

    С годами компания превратилось в транспортно-логистическую группу, оказывающую полный комплекс логистических услуг и включающую в себя помимо транспортной компании, компанию-таможенного представителя и отдельную структуру – 3PL оператора.

    За эти годы компания успешно прошла через все возможные бури и кризисы на международном рынке! Теперь это не маленький парусник в огромном океане, а большое, надежное судно, которому не страшны любые шторма.

    Полный вперед и 7 футов под килем!


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