20 лет Neptumar

Сегодня исполняется 20 лет транспортно-логистической группе Neptumar.

В 2004 году компания основывалась как небольшое линейное агентство для двух контейнерных перевозчиков, которые открыли сервис на Россию.

С годами компания превратилось в транспортно-логистическую группу, оказывающую полный комплекс логистических услуг и включающую в себя помимо транспортной компании, компанию-таможенного представителя и отдельную структуру – 3PL оператора.

За эти годы компания успешно прошла через все возможные бури и кризисы на международном рынке! Теперь это не маленький парусник в огромном океане, а большое, надежное судно, которому не страшны любые шторма.

Полный вперед и 7 футов под килем!