ГК «НСЗК» о новых маршрутах, рынках и сложностях экспорта

Группа компаний «Новый сухопутный зерновой коридор» (ГК «НСЗК») планирует выходить на рынки Ближнего Востока, Индии, а также другие страны через международный транспортный коридор «Север – Юг». Об этом в кулуарах Восточного экономического форума рассказал SeaNews генеральный директор ГК «НСЗК» Юрий Владиславович Маневич.

– Юрий Владиславович, сейчас ваш основной партнер – Китай. Планируете ли дружить с другими странами и выходить на другие рынки?

– Да, сейчас наш ключевой партнер – Китай. Отгрузки идут туда. Но мы планируем организовать взаимодействие и с другими дружественными странами. Сейчас мы прорабатываем эффективные логистические схемы, отдавая предпочтение в этой проработке существующему коридору «Север-Юг».

Логистический маршрут выстроен, в частности, с использованием сухопутных поставок по железной дороге совместно с особой экономической зоной «Алабуга», где мы намерены развивать проект по созданию зернового хаба мощностью 8 млн тонн в год и его синхронизации с работой логистического комплекса имени Дэн Сяопина из Татарстана и прилегающих регионов Поволжья в страны Ближнего Востока и Центральной Азии.

– Кроме зерна, какие-то другие грузы есть еще в планах?

У нас бизнес-модель «Зерно +». Это означает, что мы экспортируем зерно в наших контейнерах, а обратно, чтобы они не шли пустыми, мы импортируем уже другие товары. Это могут быть и запчасти, и цемент, любая продукция, в которой есть необходимость. То есть, это может быть даже не связано с продуктами питания вообще. Эта модель позволяет нам снижать порожний пробег и максимально загрузить составы в обе стороны.

– Вы намерены наращивать экспортные поставки, значит, есть планы и по расширению парка и контейнерного оборудования? Чем ваш парк уникален? Если можно поподробнее.

– ГК «НСЗК» развивает сухопутный зерновой флот – это парк специализированного подвижного состава. Такие контейнеры спроектированы по техническому заданию ГК «НСЗК», они работают как зерновозы в экспортном направлении, а в импортном направлении – как универсальные контейнеры. Сейчас у нас в эксплуатации более 1000 таких контейнеров на Забайкальском зерновом терминале, и по мере развития перевозок планируем расширение до 115 000 контейнеров, 22 000 из которых планируется для использования на плече Забайкальск – Манчжурия.

– А какие сейчас тенденции на российском и глобальном зерновом рынке?

– Россия каждый год наращивает объёмы производства зерна за счет повышения урожайности и за счет ввода в оборот новых земель. Отечественное зерно востребовано на зарубежных рынках. Наиболее крупные потребители – Китай, Центральная, Юго-Восточная Азия, страны Ближнего Востока. Важно отметить, что все эти страны – нетто-импортеры зерна. В мире растет население и увеличивается потребление базовых продуктов, таким образом, увеличивается спрос на продукты питания. Россия уже лидер по производству пшеницы и в этом году поставила рекорд по экспорту, заняв 26% мирового рынка этой культуры.

– Каковы перспективы российского зерна на международных рынках, насколько оно востребовано, какие культуры пользуются спросом?

– ГК «НСЗК» развивает механизм контрактного производства с заданными качественными характеристиками, соответствующими требованиям стран-импортеров. Повторюсь, российское зерно востребовано в мире. Россия активно экспортирует пшеницу, кукурузу, ячмень, овес, сою, рапс, лен, подсолнечник, горох – те культуры, которые производятся в промышленных масштабах в нашей стране.

– Какие сложности возникают при экспорте зерна, в чем сильные, а в чем слабые стороны наших производителей?

– Среди наших безусловных преимуществ – большое количество земель, на которых возможно существенное наращивание объемов производства зерна, также за счет глобального изменения климата и стабилизации агроклиматических условий на территориях Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока увеличивается урожайность, а также повышается качество зерновых культур.

Слабые стороны, на мой взгляд, – мало производителей, которые способны работать с импортерами из-за недостатка финансовых ресурсов. ГК «НСЗК» благодаря своей модели контрактного производства (долгосрочных контрактов и авансирования до 50%) как раз помогает решать эту проблему.

Еще одна слабая сторона – это перегруженность железной дороги, особенно на российско-китайском направлении, что сдерживает наращивание экспорта.

– Несколько слов о ценовой конкуренции на мировых рынках зерна, за счет чего наше зерно конкурентоспособно – и насколько оно конкурентоспособно?

– Модель контрактного производства и формульного ценообразования обеспечивают справедливую стоимость зерна на приобретение у производителя и справедливую стоимость у импортера. Эти механизмы учитывают доходность фермера, ГК «НСЗК» как экспортера и импортера.

Сухопутные маршруты конкурентоспособны за счет сроков доставки – они быстрее, чем морские, а также благодаря сохранению качества продукции – в специализированных контейнерах мы избегаем многоразовой перевалки зерна, т.е. вместо 5-6 перевалок при перевозке морем у нас – всего две.

– Спасибо за разговор.

– От лица ГК «НСЗК» благодарю редакцию SeaNews за освещение деятельности нашей компании.

Фото: «НСЗК»