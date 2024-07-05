17,4 тонн мороженого в Монголию

Специалисты испытательной лаборатории Красноярского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» провели исследования мороженого общим объемом 7,5 тонн в рамках очередной экспортной отгрузки в Монголию, сообщили SeaNews в филиале.

Продукцию исследовали на соответствие Техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», а также требованиям, предъявляемым к молоку и молочным продуктам страной-импортером.

Всего по состоянию на 2 июля с начала 2024 года проведено более 130 исследований на подтверждение соответствия продукции по микробиологическим показателям и показателям безопасности – остаточное количество пестицидов и лекарственных препаратов, содержание микотоксинов, радионуклидов, токсичных элементов.

По результатам исследований Красноярского филиала за это время в Монголию с территории края экспортировано 10 партий мороженого общим объемом более 17,4 тонн. В прошлом году красноярское мороженое в эту страну не отгружалось, а за аналогичный период 2022 года Монголия закупила 8 тонн продукции.

Фото: Инмарко