Количество потерянных в море контейнеров на рекордно низком уровне

В 2023 году суда потеряли 221 контейнер. Это самый низкий показатель за весь период наблюдений – с 2008 года, сообщает Container News со ссылкой на отчет Всемирного совета судоходства (WSC). Всего же в прошлом году в мире было перевезено 250 млн контейнеров. В 2022 году за борт ушел 661 контейнер.

«Сокращение числа потерянных ы море контейнеров – положительное событие, но оно не умаляет актуальности нашей работы, поскольку каждый такой контейнер представляет собой потенциальную опасность», – отмечают в WSC.

WSC внес свой вклад в разработку соответствующих поправки к Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS), согласно которым отчетность обо всех контейнерах, потерянных в море, становится обязательной.

По данным Всемирного совета судоходства, с 2008 по 2022 год в среднем в море терялось 1,5 тыс. контейнеров в год. В 2022 году был утерян 661 контейнер, тогда как в 2013 году – почти 6 тыс. (с контейнеровоза «MOL Comfort» было утеряно почти 4,3 тыс. контейнеров, а с «MSC Rena» 750 900). В 2020 году было утеряно в общей сложности почти 4 тыс. контейнеров, в том числе с «ONE Apus» 1,5 тыс. контейнеров и 750 – с «Maersk Essen».

Фото: VesselFinder