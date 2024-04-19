Начались поставки СПГ для Амурского ГХК

«Газпром гелий сервис» приступил к поставкам сжиженного природного газа (СПГ) для Амурского газохимического комплекса (ГХК), строительство которого ведет СИБУР вблизи г. Свободный Амурской области, сообщили SeaNews в «Газпром гелий сервисе».

СПГ поставляется в качестве моторного топлива для парка техники, используемой на объектах Амурского ГХК.

Кроме того, экологически чистым топливом заправляются автобусы, обеспечивающие перевозку персонала Амурского ГХК – в настоящее время таких автобусов одиннадцать. Они оснащены вместительными криобаками объемом 500 литров, которые сохраняют низкую температуру, позволяющую СПГ находиться в жидком агрегатном состоянии. Запас хода у автобусов при полном баке топлива составляет до 1 тыс. километров.

СИБУР принял решение о заправке автотранспорта сжиженным природным газом, исходя из его экологических и экономических преимуществ: СПГ имеет высокую энергетическую эффективность и экологическую чистоту, так как сжигается более «чисто», чем другие виды топлива, а также позволяет увеличить срок службы двигателя.

Производство СПГ для СИБУРа обеспечивает малотоннажный комплекс по сжижению природного газа ПАО «Газпром» (КСПГ) в Амурской области. Производительность КСПГ – 1,5 тонн СПГ в час (12,6 тыс. тонн в год). КСПГ работает с сентября 2023 года. Проект реализован «Газпром гелий сервис».

СИБУР (совместно с Sinopec) реализует в Свободненском районе проект по строительству Амурского ГХК — одного из крупнейших в мире производств полиэтилена и полипропилена мощностью 2,7 млн т/год готовой продукции. В рамках проекта компания осуществляет мероприятия по переводу на газомоторное топливо парка используемой автомобильной техники.

Фото: «Газпром гелий сервис»