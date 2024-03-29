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АБ КИАП объявляет об открытии практики «Морское право»
29.03.2024

АБ КИАП объявляет об открытии практики «Морское право»

    • Россия традиционно относится к числу ведущих морских держав, играющих активную роль в изучении, освоении и эксплуатации Мирового океана. В настоящее время наша страна оказалась в принципиально новом положении в части формирования основ морской политики, а также реализации и защиты своих интересов. В связи со значительным увеличением количества запросов, связанных с необходимостью правовой поддержки в сфере морского права, а также общей нехваткой структурированной информации по частному морскому праву, АБ КИАП принимает решение об открытии практики «Морское право».

    Основными направлениями деятельности практики станут:

    Консалтинг в области морского права:

    • консультирование доверителей по вопросам заключения договоров фрахтования, перевозки грузов, экспедиции и иных договоров
    • оказание юридической помощи в связи с объявлением общей аварии, посадкой судна на мель, столкновением судов, арестом судов и грузов, проведением расследований и инспекций
    • сопровождение сделок по купле-продаже судов, их перерегистрации
    • оказание юридической помощи по вопросам морского страхования (каско и P&I), страхования грузов и иным видам страхования
    • помощь в подборе и организация взаимодействия с экспертами в области безопасности мореплавания, технической эксплуатации, проектирования судов, экономики и экологии морского транспорта

    Разрешение споров:

    • представление интересов доверителей в судебных спорах по вопросам морского права
    • представление интересов доверителей в третейских судах, в том числе международных, по вопросам, связанным с морским правом
    • сопровождение исполнения судебных актов

    Практику возглавила партнер АБ КИАП Мария Краснова, арбитр Морской Арбитражной Комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (МАК).

    Открытие практики стало последовательным движением для обеспечения максимально полной защиты интересов наших клиентов – компаний, вовлеченных в морские перевозки грузов, российских и иностранных судовладельцев, портов и страховщиков, совместно со специалистами практик Корпоративного права/M&A, Санкционного права, Страхового права и Международного коммерческого арбитража.

    Контакты для связи:

    e-mail: m.krasnova@kiaplaw.ru

    tel:+74956604909

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