АБ КИАП объявляет об открытии практики «Морское право»

Россия традиционно относится к числу ведущих морских держав, играющих активную роль в изучении, освоении и эксплуатации Мирового океана. В настоящее время наша страна оказалась в принципиально новом положении в части формирования основ морской политики, а также реализации и защиты своих интересов. В связи со значительным увеличением количества запросов, связанных с необходимостью правовой поддержки в сфере морского права, а также общей нехваткой структурированной информации по частному морскому праву, АБ КИАП принимает решение об открытии практики «Морское право».

Основными направлениями деятельности практики станут:

Консалтинг в области морского права:

консультирование доверителей по вопросам заключения договоров фрахтования, перевозки грузов, экспедиции и иных договоров

оказание юридической помощи в связи с объявлением общей аварии, посадкой судна на мель, столкновением судов, арестом судов и грузов, проведением расследований и инспекций

сопровождение сделок по купле-продаже судов, их перерегистрации

оказание юридической помощи по вопросам морского страхования (каско и P&I), страхования грузов и иным видам страхования

помощь в подборе и организация взаимодействия с экспертами в области безопасности мореплавания, технической эксплуатации, проектирования судов, экономики и экологии морского транспорта

Разрешение споров:

представление интересов доверителей в судебных спорах по вопросам морского права

представление интересов доверителей в третейских судах, в том числе международных, по вопросам, связанным с морским правом

сопровождение исполнения судебных актов

Практику возглавила партнер АБ КИАП Мария Краснова, арбитр Морской Арбитражной Комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (МАК).

Открытие практики стало последовательным движением для обеспечения максимально полной защиты интересов наших клиентов – компаний, вовлеченных в морские перевозки грузов, российских и иностранных судовладельцев, портов и страховщиков, совместно со специалистами практик Корпоративного права/M&A, Санкционного права, Страхового права и Международного коммерческого арбитража.

Контакты для связи:

e-mail: m.krasnova@kiaplaw.ru

tel:+74956604909

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