Про кошку, которая гуляла каталась на поезде сама по себе

SeaNews уже доводилось писать о домашних животных, которые, забравшись в контейнер, проделывали путешествия в тысячи километров по морю (только один пример).
А в этот раз с нами поделились историей кошки, которая не просто прокатилась по Транссибу – 3 тысячи километров из Подмосковья (Электроугли) в Новосибирск – но и вернулась домой.
Кошку обнаружили и приютили на Новосибирском транспортном терминале, где она прожила несколько месяцев и обзавелась потомством.
Найти путешественницу удалось через сайт Pet911 (Всероссийская система поиска домашних животных), который помогает владельцам отыскать своих потеряшек. / Найти путешественницу удалось через сайт Pet911 Всероссийской системы поиска домашних животных, которая помогает владельцам отыскать своих потеряшек.
Обратно домой кошка летела вместе с хозяйкой на самолете.
Фото с сайта Pet911