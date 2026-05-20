Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Про кошку, которая <strike>гуляла</strike> каталась на поезде сама по себе
20.05.2026

Про кошку, которая гуляла каталась на поезде сама по себе

    • SeaNews уже доводилось писать о домашних животных, которые, забравшись в контейнер, проделывали путешествия в тысячи километров по морю (только один пример).

    А в этот раз с нами поделились историей кошки, которая не просто прокатилась по Транссибу – 3 тысячи километров из Подмосковья (Электроугли) в Новосибирск – но и вернулась домой.

    Кошку обнаружили и приютили на Новосибирском транспортном терминале, где она прожила несколько месяцев и обзавелась потомством.

    Найти путешественницу удалось через сайт Pet911 (Всероссийская система поиска домашних животных), который помогает владельцам отыскать своих потеряшек. / Найти путешественницу удалось через сайт Pet911 Всероссийской системы поиска домашних животных, которая помогает владельцам отыскать своих потеряшек.

    Обратно домой кошка летела вместе с хозяйкой на самолете.

    Фото с сайта Pet911


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    27.03.2026
    Завершена реконструкция шлюзов Самарского гидроузла
    Обновленный гидроузел планируется ввести в работу в период весенней навигации 2026 года.
    МодернизацияРечные перевозкиСамарашлюзы
    0
    18.03.2026
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в феврале 2026 в деталях
    Снизился на 19,4%
    Только для подписчиков
    2026Балтийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    31.03.2026
    Как промышленные предприятия выбирают логистические компании – взгляд грузовладельца
    Мир логистов тесен, поэтому стоит прислушаться к сарафанному радио
    ВекпромГрузовладельцыЛогистика
    0
    29.01.2026
    Грузооборот Дальневосточного бассейна в декабре 2025 в деталях
    Грузооборот увеличился на 8%.
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотДальневосточный бассейнПОРТСТАТ
    0
    20.02.2026
    Ледокольную группировку в Финском заливе усилили
    Атомным ледоколом
    Зимняя навигацияЛедовая обстановкаЛедоколыФинский залив
    0
    13.02.2026
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 7, 2026
    Ставки не изменились.
    2026Дальний ВостокЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    21.05.2026 Контейнерооборот российских портов в апреле 2026 в деталях
    19.05.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    18.05.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 20, 2026
    15.05.2026 FESCO доставила первые контейнеры из России в Танзанию
    15.05.2026 Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен
    14.05.2026 «Дальрефтранс» повезет продукты халяльно
    Госрегулирование Показать всё
    20.05.2026 Россия и Китай построят второй пути жд Забайкальск – Маньчжурия
    18.05.2026 Продлен запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов
    15.05.2026 Продлен круглосуточный режим в МАПП Забайкальск
    13.05.2026 Правительство одобрило концепцию развития рынка беспилотных грузоперевозок
    05.05.2026 Утверждены правила обмена электронных грузовых накладных
    30.04.2026 Назначение в Брянской таможне
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •