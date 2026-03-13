26-27 марта 2026 г. в Санкт-Петербурге (отель Parklane Resort, ул. Рюхина 9, к. 2, Крестовский остров), состоится Вторая межотраслевая конференция «Подводно-технические работы: инновации, технологии, безопасность». Конференция пройдет при поддержке ФГУП «Росморпорт».
Приглашаем Вас принять участие в конференции, чтобы узнать о последних достижениях в подводных технологиях из первых уст, найти новых партнеров и единомышленников, внести свой вклад в развитие отрасли.
Ключевые темы:
- Развитие подводных технологий — основные направления;
- Подводная сварка: инновационные решения;
- Антикоррозионные покрытия: новые материалы и технологии;
- Глубоководные исследования: вызовы и решения;
- Подводно-технические работы в Арктике: особенности и инновации;
- Робототехника и беспилотники: применение в подводных работах;
- Подводная робототехника в нефтяной и газовой отраслях;
- Судоремонт и судостроение: новые суда для ПТР, внедрение новых технологий;
- Перспективные технологии строительства ГТС;
Что Вас ждет:
- Живые дискуссии с участием топ-экспертов из разных сфер;
- Презентации докладчиков, профильные печатные отраслевые журналы и возможность участия в них в будущем;
- Новый подход к проведению конференций;
- Кофе-брейки для неформального общения, обед, фуршет и развлекательная программа;
- Новые контакты и знакомства, которые помогут развитию Вашей компании.
27 марта – визит в «Крыловский государственный научный центр» (Количество мест ограничено. Предварительная запись обязательна.)
Запросить подробную программу конференции можно у организаторов:
Extra Conference info@extraconf.ru +79214096905