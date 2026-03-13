Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Вторая межотраслевая конференция «Подводно-технические работы: инновации, технологии, безопасность»
13.03.2026

    • 26-27 марта 2026 г. в Санкт-Петербурге (отель Parklane Resort, ул. Рюхина 9, к. 2, Крестовский остров), состоится Вторая межотраслевая конференция «Подводно-технические работы: инновации, технологии, безопасность». Конференция пройдет при поддержке ФГУП «Росморпорт».

    Приглашаем Вас принять участие в конференции, чтобы узнать о последних достижениях в подводных технологиях из первых уст, найти новых партнеров и единомышленников, внести свой вклад в развитие отрасли.

    Ключевые темы:

    • Развитие подводных технологий — основные направления;
    • Подводная сварка: инновационные решения;
    • Антикоррозионные покрытия: новые материалы и технологии;
    • Глубоководные исследования: вызовы и решения;
    • Подводно-технические работы в Арктике: особенности и инновации;
    • Робототехника и беспилотники: применение в подводных работах;
    • Подводная робототехника в нефтяной и газовой отраслях;
    • Судоремонт и судостроение: новые суда для ПТР, внедрение новых технологий;
    • Перспективные технологии строительства ГТС;

    Что Вас ждет:

    • Живые дискуссии с участием топ-экспертов из разных сфер;
    • Презентации докладчиков, профильные печатные отраслевые журналы и возможность участия в них в будущем;
    • Новый подход к проведению конференций;
    • Кофе-брейки для неформального общения, обед, фуршет и развлекательная программа;
    • Новые контакты и знакомства, которые помогут развитию Вашей компании.

    27 марта – визит в «Крыловский государственный научный центр» (Количество мест ограничено. Предварительная запись обязательна.)

     

    Запросить подробную программу конференции можно у организаторов:

    Extra Conference   info@extraconf.ru      +79214096905


    • Добавить комментарий

  •  



  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •