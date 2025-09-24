Информационно-аналитическое агентство
Первый рейс китайского судна по российским внутренним водным путям Нижнего Амура
24.09.2025

Первый рейс китайского судна по российским внутренним водным путям Нижнего Амура

    • На российских внутренних водных путях на Дальнем Востоке проходит тестовый рейс китайского судна «XIANG YUE SU HANG». В ходе комбинированного рейса, стартовавшего в морском порту на юге Китая,  отработают возможность перевозок грузов судами типа «река-море» по Нижнему Амуру до китайского речного порта города Фуюань и обратно в морские порты. Об этом сообщает пресс-служба «Росморпорта».

    Судно прошло пункт пропуска в Николаевске-на-Амуре и в настоящее время направляется в порт Хабаровск.

    Во время тестового рейса в китайский порт Фуюань доставят крупногабаритный груз в виде двух судов технического флота. Обратным же рейсом в порт Тайцан доставят зерновые грузы в контейнерах.

    Маршрут плавания следующий: порт Тайцан (КНР) – порт Ванино – порт Николаевск-на-Амуре – порт Хабаровск – порт Фуюань (КНР) – порт Хабаровск – порт Николаевск-на-Амуре – порт Ванино – порт Тайцан.

    Движение китайского судна обеспечивается при поддержке специалистов ФБУ «Администрация Амурводпуть», путейцев и обстановочных теплоходов филиалов Администраций Комсомольского и Хабаровского районов внутренних водных путей, а также сотрудников российской и китайской частей Смешанной российско-китайской комиссии по судоходству на пограничных участках рек Амурского бассейна.

    Ранее в рамках подготовки к тестовому рейсу российские и китайские специалисты определили соответствие основных размерений судна установленным габаритам внутренних водных путей Амурского лимана и Нижнего Амура. Были рассмотрены вопросы прохождения пограничного, таможенного, санитарно-карантинного и портового контролей, а также организации лоцманской проводки.

    Россия и Китай продолжают совместную работу по развитию российско-китайского интермодального транспортного коридора «Северо-Восток КНР — Дальний Восток РФ».

    Китайская сторона проводит модернизацию глубоководного порта Манцзита в городе Фуюань. Его развитие предусматривает обработку контейнерных грузов, а также ввод в эксплуатацию трансграничного сельскохозяйственного проекта «Цзиньлян», который позволит обеспечить бесперебойный «зерновой коридор» по маршруту Фуюань – Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – Японское море – порты юга Китая.

    Фото: ФГЦП «Росморпорт»


  •  




