Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
ИАА SeaNews ищет стратегического партнера для развития новых аналитических продуктов
15.09.2025

ИАА SeaNews ищет стратегического партнера для развития новых аналитических продуктов

    • ИАА SeaNews развивает портфель своих аналитических продуктов для логистического рынка и в связи с этим рассматривает различные варианты стратегического партнерства.

    Примеры аналитических онлайн-продуктов SeaNews:

    • Аналитический онлайн BI сервис ПОРТСТАТ – ежемесячно обновляемый данными контейнеро- и грузооборота всех портов и стивидоров РФ интерактивный визуальный аналитический сервис. Позволяет анализировать статистику грузо- и контейнерооборота портов и стивидоров РФ не в жестко заданных в статьях разрезах и аналитиках, а с учетом запроса конкретного пользователя (это позволяют сделать используемые в сервисе современные BI-технологии):
    • Аналитический онлайн BI сервис FREIGHTMarket – обновляемый два раза в месяц данными фрахтовых ставок контейнерных линий интерактивный аналитический сервис. Позволяет анализировать как действующие в настоящий момент времени ставки контейнерных линий (более 20 линий по более чем 200 направлениям), так и динамику и сравнительные характеристики ставок с апреля 2024 года включительно. Дополнительно содержит ежемесячно обновляемую статистику и аналитику судозаходов контейнеровозов в ключевые порты РФ и ежемесячно обновляемые актуальные данные расписания линий:

    Готовы рассматривать различные форматы сотрудничества.

    Контакт для связи:

    Купрашевич Юрий Михайлович:

    Тел.: (812) 380-38-28 доб. 7612

    e-mail: kuprashevich@seaexpress.ru

    Фото: stockcake


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.08.2025
    Первый беспилотный грузовик проехал от Петербурга до Казани
    Маршрут длиной более 1 600 км машина преодолела за сутки.
    АвтоперевозкиБеспилотникбеспилотные технологииИнновации
    0
    05.03.2025

    FREIGHTMarket – новый сервис SeaNews: ставки линий на контейнерные перевозки через порты РФ
    FREIGHTMarket дает индикативную картину фрахтовых ставок по 20 контейнерным линиям, работающим через порты РФ на 209 зарубежных портов.
    FREIGHTMarketконтейнерные линииОнлайн-сервисФрахтовые ставки
    0
    18.03.2025
    Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Расширена аналитика предоставляемых данных.
    FREIGHTMarketКонтейнерные перевозкиОнлайн-сервисФрахтовые ставки
    0
    10.03.2025
    Сервис FREIGHTMarket обновлен
    Обновлены данные по ставкам линий c датой валидности март 2025 года, доступна статистика судозаходов за февраль 2005 года, добавлена аналитика по условиям FIFO/FILO.
    FREIGHTMarketКонтейнерные перевозкиОнлайн-сервисФрахтовые ставки
    0
    05.02.2025
    Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Сейчас нашим подписчикам доступны online данные ставкам контейнерных линий с датой валидности февраль 2025 года и статистика судозаходов контейнеровозов в ключевые порты РФ за январь 2025 года.
    FREIGHTMarketконтейнерные линииОнлайн-сервисФрахтовые ставки
    0
    17.04.2025
    Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Обновлены данные ставок линий c валидностью апрель 2025 года.
    2025FREIGHTMarketОнлайн-сервисФрахтовые ставки
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    15.09.2025 Контейнерооборот лидеров, 8 месяцев 2025
    15.09.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 37, 2025
    12.09.2025 Российская контейнерная линия Aurora Line выполнила первую перевозку по Севморпути
    12.09.2025 Южнокорейский фидерный перевозчик строит контейнеровозы в Китае
    12.09.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 37, 2025
    12.09.2025 Maersk почти догнал COSCO на внутриазиатском рынке
    Госрегулирование Показать всё
    15.09.2025 Автовыпуск лесоматериалов из Сибири растет
    12.09.2025 Вступил в силу порядок каботажных перевозок для транспортных компаний ЕАЭС в России
    11.09.2025 Польша закрывает границу с Белоруссией
    09.09.2025 Утверждена Концепция развития рынка газомоторного топлива до 2035 года
    04.09.2025 Назначен начальник Санкт-Петербургской таможни
    04.09.2025 Льготные тарифы на перевозку угля в новых регионах
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •