Работы на сервере с отключением сайта
04.09.2025

Работы на сервере с отключением сайта

    • Уважаемые читатели SeaNews и пользователи аналитических онлайн-сервисов,

    В связи с проведением технических работ серверы, обеспечивающие работу сайта SeaNews, будут отключены в период с 17-00 пятницы 5 сентября до 10-00 понедельника 8 сентября.

    В этот период сайт и сервисы будут недоступны.

    Приносим вам свои извинения за доставленные неудобства.

    В случае, если у вас имеются срочные задачи, требующие использования аналитических онлайн-сервисов SeaNews, рекомендуем выполнить из до 17-00 пятницы 5 сентября.


  •  




