Работы на сервере с отключением сайта

Уважаемые читатели SeaNews и пользователи аналитических онлайн-сервисов,

В связи с проведением технических работ серверы, обеспечивающие работу сайта SeaNews, будут отключены в период с 17-00 пятницы 5 сентября до 10-00 понедельника 8 сентября.

В этот период сайт и сервисы будут недоступны.

Приносим вам свои извинения за доставленные неудобства.

В случае, если у вас имеются срочные задачи, требующие использования аналитических онлайн-сервисов SeaNews, рекомендуем выполнить из до 17-00 пятницы 5 сентября.