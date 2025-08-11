Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
ИАА SeaNews ищет стратегического партнера для развития новых аналитических продуктов
11.08.2025

ИАА SeaNews ищет стратегического партнера для развития новых аналитических продуктов

    • ИАА SeaNews развивает портфель своих аналитических продуктов для логистического рынка и в связи с этим рассматривает различные варианты стратегического партнерства.

    Примеры аналитических онлайн-продуктов SeaNews:

    • Аналитический онлайн BI сервис ПОРТСТАТ – ежемесячно обновляемый данными контейнеро- и грузооборота всех портов и стивидоров РФ интерактивный визуальный аналитический сервис. Позволяет анализировать статистику грузо- и контейнерооборота портов и стивидоров РФ не в жестко заданных в статьях разрезах и аналитиках, а с учетом запроса конкретного пользователя (это позволяют сделать используемые в сервисе современные BI-технологии):
    • Аналитический онлайн BI сервис FREIGHTMarket – обновляемый два раза в месяц данными фрахтовых ставок контейнерных линий интерактивный аналитический сервис. Позволяет анализировать как действующие в настоящий момент времени ставки контейнерных линий (более 20 линий по более чем 200 направлениям), так и динамику и сравнительные характеристики ставок с апреля 2024 года включительно. Дополнительно содержит ежемесячно обновляемую статистику и аналитику судозаходов контейнеровозов в ключевые порты РФ и ежемесячно обновляемые актуальные данные расписания линий:

    Готовы рассматривать различные форматы сотрудничества.

    Контакт для связи:

    Купрашевич Юрий Михайлович:

    Тел.: (812) 380-38-28 доб. 7612

    e-mail: kuprashevich@seaexpress.ru

    Фото: Freepik


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    06.05.2025
    Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Загружены дополнительные данные ставок линий
    2025Freight marketМайОнлайн-сервис
    0
    18.02.2025
    Сервис FREIGHTMarket обновлен
    Обновлены данные по ставкам линий c датой валидности февраль 2025 года.
    FREIGHTMarketКонтейнерные перевозкиОнлайн-сервисФрахтовые ставки
    0
    16.05.2025
    Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Загружены актуальные данные ставок линий со сроком валидности май-июнь 2025 года.
    FREIGHTMarketКонтейнерные перевозкиОнлайн-сервисФрахтовые ставки
    0
    04.06.2025
    Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Загружены данные ставок линий со сроком валидности июнь 2025 года и статистика судозаходов за май 2025 года.
    2025FREIGHTMarketОнлайн-сервисФрахтовые ставки
    0
    18.03.2025
    Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Расширена аналитика предоставляемых данных.
    FREIGHTMarketКонтейнерные перевозкиОнлайн-сервисФрахтовые ставки
    0
    09.06.2025
    Сертифицированный тяжеловес
    Инновационный восьмиосный полувагон «Урал» получил сертификат соответствия требованиям техрегламента Таможенного союза.
    вагонИнновацииСертификацияУралвагонзавод
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    12.08.2025 Контейнерооборот портов Китая в первом полугодии 2025
    11.08.2025 Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, август 2025
    11.08.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 32, 2025
    08.08.2025 Железнодорожные контейнеры, 7 месяцев 2025: минус 3,3%
    08.08.2025 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    08.08.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 32 неделя 2025
    Госрегулирование Показать всё
    12.08.2025 Утвержден план реализации Стратегии пространственного развития до 2030 года
    11.08.2025 Назначен первый замначальника Центра мониторинга и оперативного контроля ФТС
    07.08.2025 Ветеринарный, санитарно-карантинный, фитосанитарный контроль переходит к таможне
    07.08.2025 Увеличена экспортная квота на лом и отходы черных металлов
    05.08.2025 Обнулены ввозные пошлины на сульфиды натрия и эфиры целлюлозы
    04.08.2025 Утверждён закон о границах речных портов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •