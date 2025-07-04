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ИАА SeaNews ищет стратегического партнера для развития новых аналитических продуктов
04.07.2025

ИАА SeaNews ищет стратегического партнера для развития новых аналитических продуктов

    • ИАА SeaNews развивает портфель своих аналитических продуктов для логистического рынка и в связи с этим рассматривает различные варианты стратегического партнерства.

    Примеры аналитических онлайн-продуктов SeaNews:

    • Аналитический онлайн BI сервис ПОРТСТАТ – ежемесячно обновляемый данными контейнеро- и грузооборота всех портов и стивидоров РФ интерактивный визуальный аналитический сервис. Позволяет анализировать статистику грузо- и контейнерооборота портов и стивидоров РФ не в жестко заданных в статьях разрезах и аналитиках, а с учетом запроса конкретного пользователя (это позволяют сделать используемые в сервисе современные BI-технологии):
    • Аналитический онлайн BI сервис FREIGHTMarket – обновляемый два раза в месяц данными фрахтовых ставок контейнерных линий интерактивный аналитический сервис. Позволяет анализировать как действующие в настоящий момент времени ставки контейнерных линий (более 20 линий по более чем 200 направлениям), так и динамику и сравнительные характеристики ставок с апреля 2024 года включительно. Дополнительно содержит ежемесячно обновляемую статистику и аналитику судозаходов контейнеровозов в ключевые порты РФ и ежемесячно обновляемые актуальные данные расписания линий:

    Готовы рассматривать различные форматы сотрудничества.

    Контакт для связи:

    Купрашевич Юрий Михайлович:

    Тел.: (812) 380-38-28 доб. 7612

    e-mail: kuprashevich@seaexpress.ru

    Фото: Freepik


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