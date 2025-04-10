«Мы собираемся потратить много-много денег на судостроение»

Восьмого апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о новых мерах поддержки судостроения США, в основе которых лежит «План действий на море», сообщает Maritime Executive.

Документ, в частности, содержит следующие пункты:

создать План действий морского судоходства для возрождения морской отрасли США;

поручить Торговому представительству США (USTR) дать рекомендации относительно антиконкурентной политики Китая в области судостроения и рассмотреть вопрос о введении пошлин на крановое оборудование китайского производства;

поручить Таможенной и пограничной службе взимать сбор за услуги портов США со всех иностранных грузов, прибывающих в порты Мексики или Канады, а затем ввозимых в США по суше;

поручить Министерству транспорта и Департаменту по управлению и бюджету выработать предложения о создании Целевого фонда морской безопасности судоходства США, финансируемый за счет пошлин, штрафов, сборов или других целевых источников доходов;

поручить Министерству транспорта подготовить законодательное предложение по Программе финансового стимулирования судостроения, которая дополнит или заменит Программу грантов для малых судостроительных верфей и Федеральную программу финансирования судов;

поручить нескольким агентствам подготовить законопроект о «национальных морских стипендиях», согласно которому морские эксперты будут изучать «новейшие технологии и предметы» заграницей;

провести проверку федеральных закупок на судостроительных предприятиях с целью «выявить и устранить чрезмерные требования, включая количество государственных проверок и обременительные правила»;

пересмотреть ставки преференций на грузоперевозки и рассмотреть возможность их повышения для поддержки судоходства под флагом США;

поручить Министерству обороны, транспорта (MARAD) и внутренней безопасности (береговая охрана) определить морские правила, подлежащие устранению.

«Раньше мы строили по судну в день, а теперь мы практически не строим ни одного судна в год, Мы собираемся потратить много-много денег на судостроение, мы сильно, сильно отстали», — прокомментировал Д. Трамп.

Фото: Eastern Shipbuilding Group