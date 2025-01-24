Аналитический дайджест SeaNews, 20-24 января 2024

Мировой контейнерный рынок

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 4 неделя 2025

Тренд на снижение индекса контейнерных перевозок

CMA CGM может обогнать Maersk в рейтинге крупнейших контейнерных линий

На это уйдет 2-3 года.

Top 26-50 контейнерных линий на 1 января 2025 года

FESCO на 36-м месте.

Российский транспортный сектор

Экспортные перевозки удобрений по жд, 2024 год

Исторический максимум погрузки удобрений на сети РЖД.

Российский контейнерный рынок

Морские терминалы Глобал Портс увеличили контейнерооборот на 27,1%

Результаты операционной деятельности за четвертый квартал и полный 2024 год.

Товарооборот

Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-ноябрь 2024

РФ больше всего грузов в ЕС отправила автотранспортом в Польшу, Германию и Нидерланды.

Товарооборот Россия – Азербайджан в 2024 году

Вырос на 10,1%.

Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-ноябрь 2024

Больше всего грузов из ЕС отправили Германия, Италия и Польша.

Порты

Контейнерооборот российских портов в декабре 2024 в деталях

Импорт вырос на 16,9%, экспорт – на 5,7%.

Фрахтовый рынок

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 4, 2025

Ставки фрахта остаются на прежнем уровне.

Фрахтовый рынок Черного моря, 4 неделя, 2025

Ставки фрахта не изменились.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 4, 2025

Ставки на отдельные направления снизились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 4, 2025

Ставки на прежнем уровне.

Бункерный рынок

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 4 неделя 2025

Цены на топливо снизились.

Обзор мирового рынка бункеровки. 4 неделя 2025

В портах Пусан и Санкт-Петербург подешевело IFO 380.

Фото: Глобал Портс