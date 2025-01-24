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Аналитический дайджест SeaNews, 20-24 января 2024
24.01.2025

Аналитический дайджест SeaNews, 20-24 января 2024

    • Мировой контейнерный рынок

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 4 неделя 2025

    Тренд на снижение индекса контейнерных перевозок

    CMA CGM может обогнать Maersk в рейтинге крупнейших контейнерных линий

    На это уйдет 2-3 года.

    Top 26-50 контейнерных линий на 1 января 2025 года

    FESCO на 36-м месте.

    Российский транспортный сектор

    Экспортные перевозки удобрений по жд, 2024 год

    Исторический максимум погрузки удобрений на сети РЖД.

    Российский контейнерный рынок

    Морские терминалы Глобал Портс увеличили контейнерооборот на 27,1%

    Результаты операционной деятельности за четвертый квартал и полный 2024 год.

    Товарооборот

    Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-ноябрь 2024

    РФ больше всего грузов в ЕС отправила автотранспортом в Польшу, Германию и Нидерланды.

    Товарооборот Россия – Азербайджан в 2024 году

    Вырос на 10,1%.

    Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-ноябрь 2024

    Больше всего грузов из ЕС отправили Германия, Италия и Польша.

    Порты

    Контейнерооборот российских портов в декабре 2024 в деталях

    Импорт вырос на 16,9%, экспорт – на 5,7%.

    Фрахтовый рынок

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 4, 2025

    Ставки фрахта остаются на прежнем уровне.

    Фрахтовый рынок Черного моря, 4 неделя, 2025

    Ставки фрахта не изменились.

    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 4, 2025

    Ставки на отдельные направления снизились.

    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 4, 2025

    Ставки на прежнем уровне.

    Бункерный рынок

    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 4 неделя 2025

    Цены на топливо снизились.

    Обзор мирового рынка бункеровки. 4 неделя 2025

    В портах Пусан и  Санкт-Петербург подешевело IFO 380.

    Фото: Глобал Портс


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