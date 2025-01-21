Сервис ПОРТСТАТ Грузы обновлен

Уважаемые подписчики сервиса ПОРТСТАТ,

Обновлены данные по грузообороту российских портов за декабрь 2024 года — online сервис ПОРТСТАТ Грузы для подписчиков.

Таким образом, сейчас нашим подписчикам доступны online данные по грузообороту всех портов и стивидоров России с января 2015 (в ПОРТСТАТ Проф) либо с января 2022 (ПОРТСТАТ) по декабрь 2024 года в различных аналитических разрезах

Если Вы не являетесь нашим подписчиком, c демоверсией сервиса ПОРТСТАТ Грузы можно ознакомиться здесь.

Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi