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Сервис ПОРТСТАТ Грузы обновлен
13.12.2024

Сервис ПОРТСТАТ Грузы обновлен

    • Уважаемые подписчики сервиса ПОРТСТАТ,

    Обновлены данные по грузообороту российских портов за ноябрь 2024 года – online сервис ПОРТСТАТ Грузы для подписчиков.

    Таким образом, сейчас нашим подписчикам доступны online данные по грузообороту всех портов и стивидоров России с января 2015 (в ПОРТСТАТ Проф) либо с января 2022 (ПОРТСТАТ) по ноябрь 2024 года в различных аналитических разрезах

    Если Вы не являетесь нашим подписчиком, c демоверсией сервиса ПОРТСТАТ Грузы можно ознакомиться здесь.

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