7-я Транспортная конференция «ShippingRU 2025» в этот раз будет посвящена вопросам контейнерной логистики и выйдет в формате «ShippingRU 2025: контейнеры».

Дата и место проведения: 27 марта 2025, Санкт-Петербург

Организатор: ВИВА КОНСАЛТ

При поддержке Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга

Официальное издание: газета «Транспорт России»

Юридический партнер: Юридическая фирма «Ремеди»

Отечественный рынок контейнерных перевозок сегодня сталкивается с беспрецедентными вызовами: направления движения грузов меняются с Запада на Восток и обратно; порты и железная дорога держат транспортно-логистическую отрасль в неизменном напряжении, добавляет рисков и волатильная финансовая составляющая перевозок. В такой острый период изменений требуются оперативные решения и открытый диалог между игроками рынка.

На конференции «ShippingRU 2025: КОНТЕЙНЕРЫ» эксперты поделятся фактами и профессиональным мнением о тенденциях развития морских и жд перевозок России, опытом оптимизации логистики. Кроме того, делегаты смогут пообщаться друг с другом в неформальной обстановке.

Среди основных вопросов конференции:

Конъюнктура рынка контейнерных перевозок.

Проблематика и узкие места основных маршрутов: Дальний Восток, Балтика, Азово-Черноморский бассейн, МТК “Сервер-Юг”, Севморпуть.

Морские перевозки. Развитие портовой инфраструктуры.

Контейнерные линии.

ЖД логистика. Работа операторов в новых реалиях.

Транспортно-логистические центры и СЭЗ.

Экономика контейнерной логистики и антикризисные стратегии.

Получить подробную информацию об условиях участия в конференции можно по тел. +7 (958) 197-75-03 (многоканальный, набирайте +7), либо по адресу info@vivaconsult.ru

https://vivaconsult.ru/conferences/shippingru/

Будем рады видеть вашу компанию среди участников предстоящей конференции!

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