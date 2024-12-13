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7-я Транспортная конференция «ShippingRU 2025»
13.12.2024

7-я Транспортная конференция «ShippingRU 2025»

    • 7-я Транспортная конференция «ShippingRU 2025»  в этот раз будет посвящена вопросам контейнерной логистики и выйдет в формате «ShippingRU 2025: контейнеры».

    Дата и место проведения: 27 марта 2025, Санкт-Петербург

    Организатор: ВИВА КОНСАЛТ

    При поддержке Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга

    Официальное издание: газета «Транспорт России»

    Юридический партнер: Юридическая фирма «Ремеди»

    Отечественный рынок контейнерных перевозок сегодня сталкивается с беспрецедентными вызовами: направления движения грузов меняются с Запада на Восток и обратно; порты и железная дорога держат транспортно-логистическую отрасль в неизменном напряжении, добавляет рисков и волатильная финансовая составляющая перевозок. В такой острый период изменений требуются оперативные решения и открытый диалог между игроками рынка.

    На конференции «ShippingRU 2025: КОНТЕЙНЕРЫ» эксперты поделятся фактами и профессиональным мнением о тенденциях развития морских и жд перевозок России, опытом оптимизации логистики. Кроме того, делегаты смогут пообщаться друг с другом в неформальной обстановке.

    Среди основных вопросов конференции:

    • Конъюнктура рынка контейнерных перевозок.
    • Проблематика и узкие места основных маршрутов: Дальний Восток, Балтика, Азово-Черноморский бассейн, МТК “Сервер-Юг”, Севморпуть.
    • Морские перевозки. Развитие портовой инфраструктуры.
    • Контейнерные линии.
    • ЖД логистика. Работа операторов в новых реалиях.
    • Транспортно-логистические центры и СЭЗ.
    • Экономика контейнерной логистики и антикризисные стратегии.

    Получить подробную информацию об условиях участия в конференции можно по тел. +7 (958) 197-75-03 (многоканальный, набирайте +7), либо по адресу info@vivaconsult.ru

    https://vivaconsult.ru/conferences/shippingru/

    Будем рады видеть вашу компанию среди участников предстоящей конференции!

    Реклама. ООО «ВИВА КОНСАЛТ». ERID:2SDnjdsNtuh

     


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