Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен

Уважаемые подписчики,

Обновлены данные по контейнерообороту российских портов за ноябрь 2024 года – online сервис ПОРТСТАТ Контейнеры для подписчиков .

Таким образом, сейчас нашим подписчикам доступны online данные по контейнерообороту всех портов и стивидоров России с января 2015 (в ПОРТСТАТ Проф) либо с января 2022 (ПОРТСТАТ) по ноябрь 2024 года в различных аналитических разрезах.

Если Вы не являетесь нашим подписчиком, c демоверсией сервиса ПОРТСТАТ Контейнеры можно ознакомиться здесь.

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