Продан государственный железнодорожный оператор Эстонии

Завершился процесс приватизации эстонского железнодорожного оператора Operail. Государственное предприятие AS Operail продало весь свой бизнес вместе с дочерней компанией Operail Repairs OÜ за 19 млн евро эстонской компании AS Tiigi Keskus, выигравшей аукцион. Таким образом, с сегодняшнего дня Эстонская Республика больше не занимается грузоперевозками по железной дороге, а также обслуживанием и ремонтом подвижного состава. Об этом говорится на сайте Operail.

На фоне геополитической ситуации объем грузов на железных дорогах Эстонии резко сократился. «Эстония – небольшая страна с короткими транспортными маршрутами. Однако железная дорога – это бизнес, который становится прибыльным при большом объеме и длинных маршрутах перевозок. Поэтому сегодня заниматься грузоперевозками только в Эстонии становится экономически сложным», – пояснил министр инфраструктуры Эстонии Владимир Свет причины приватизации.

Министр отметил, что грузоперевозки, особенно за рубежом, не являются стратегически важной деятельностью для государства. «Поэтому было принято решение продать бизнес Operail частному инвестору. Таким образом, государство сможет сосредоточить свои ресурсы на стратегически важных задачах, бизнесом займутся частные предприятия, деятельность Operail продолжится и будет развиваться, что в свою очередь поддержит устойчивость железнодорожного транспорта как наиболее экологичного и безопасного вида перевозок в Эстонии».

Член совета AS Tiigi Keskus и новый владелец Operail Ричард Томингас заявил, что компания планирует продолжать железнодорожный бизнес в Эстонии и, при возможности, расширять свою деятельность в будущем. «На первый взгляд видно, что потребуется незамедлительно инвестировать в развитие компании и активнее развивать контейнерные перевозки. В долгосрочной перспективе значимость железнодорожного транспорта будет только расти – для достижения национальных климатических целей необходимо перенести больше грузов с автомобильных дорог на железные», – отметил он.

Компания AS Tiigi Keskus создала для приобретения Operail дочернюю фирму RailProject OÜ. В RailProject OÜ в рамках сделки перейдут все бизнес-активы, имущество и действующие договоры Operail, включая трудовые договоры сотрудников и дочернюю компанию Operail Repairs OÜ.

Поскольку бизнес AS Operail был продан новому владельцу вместе с товарным знаком, то предприятие будет переименовано в AS Raudtee Varad («Железнодорожное имущество»).

“В распоряжении предприятия остаются находившиеся ранее у Operail полувагоны, принадлежащие российской компании, которые являются «замороженными» активами. Из-за санкций эти вагоны нельзя ни вернуть в Россию, ни выкупить у российской компании. Таким образом, вагоны будут находиться в распоряжении государственного предприятия без коммерческой деятельности до достижения решения в соответствии с международным правом”, – говорится в пресс-релизе.

Напомним, AS Operail – государственное предприятие под управлением министерства климата, занимавшееся грузоперевозками по железным дорогам Эстонии, а также обслуживанием и ремонтом подвижного состава. До начала 2023 года Operail также занималась арендой вагонов и грузоперевозками в Финляндии, однако по решению владельца эти направления были закрыты как не являющиеся стратегически важными для государства. В феврале 2024 года правительство приняло принципиальное решение о приватизации оставшихся направлений бизнеса Operail.

Аукцион по продаже бизнеса грузоперевозок и ремонта Operail начался в июне.

Фото: Operail