FREIGHTMarket – новый сервис SeaNews: ставки линий на контейнерные перевозки через порты РФ

SeaNews запустил новый аналитический облачный онлайн-сервис – FREIGHTMarket.

FREIGHTMarket дает индикативную картину фрахтовых ставок по 20 контейнерным линиям, работающим через порты РФ на 209 зарубежных портов.

Пользователям FREIGHTMarket доступна информация по ставкам по следующим параметрам:

экспорт / импорт

20’ / 40’

рефы / сухие

HC / TC / DC

COC / SOC

Также FREIGHTMarket содержит такие данные как:

Количество задействованных на сервисах судов – помесячная динамика

Количество судозаходов по линиям за последний месяц

Вместимость судов на сервисах

Суммарная вместимость линий

Особенности сервиса FREIGHTMarket:

Интерактивный пользовательский интерфейс

Данные доступны онлайн 24/7/365 с любого устройства

Помесячная динамика ставок

История и сравнение ставок

Инфографика: моментальная визуализация данных в различных разрезах

География сервисов на карте

Ежемесячное обновление

Сервис FREIGHTMarket доступен по подписке.

Ознакомиться с демоверсией сервиса можно здесь.

Все вопросы по сервису и по подписке можно задать Елене Шелеметьевой по электронной почте shelemeteva@seanews.ru или по телефону +7 (812) 380 38 26

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