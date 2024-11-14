Новый терминал на мысе Манорский принял первое судно под погрузку угля

К причалу №1 морского терминала «Порт Эльга» пришвартовался первый балкер – «Омолон». Швартовка прошла в штатном режиме под контролем инспектора службы капитана морского порта Ванино, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Перегрузка будет осуществляться в режиме наладки погрузочного оборудования.

Швартовку сухогруза обеспечивали два буксира. Лоцманское обеспечение осуществляют специалисты Северо-Восточного бассейнового филиала «Росморпорта».

Ранее четыре лоцмана прошли подготовку на специализированном морском тренажере, были аттестованы службой капитана морского порта Ванино и получили лоцманские удостоверения на право проводки судов на этом участке.

Ледокольное сопровождение в зимнюю навигацию 2024-2025 будут осуществлять ледоколы «Капитан Драницын» и «Санкт Петербург».

В октябре 2023 года в границы морского порта Ванино включен морской терминал «Порт Эльга», строительство которого активно ведется на мысе Манорский юго-западного побережья Охотского моря.

На терминале будет осуществляться перевалка угля, доставляемого железнодорожным транспортом с Эльгинского угольного месторождения с последующей отгрузкой на морские суда. Ввод терминала в эксплуатацию планируется производить поэтапно. На первом этапе объем грузооборота составит 5 млн тонн в год с перспективой увеличения мощности до 30 млн тонн в год по завершении строительства.

По окончании строительства терминал сможет принимать одновременно четыре судна, 2 из них дедвейтом до 55 тыс. тонн и 2 – до 85 тыс. тонн.

Фото: Росморречфлот