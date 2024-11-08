Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
FREIGHTMarket – аналитический сервис (ставки контейнерных линий в порты РФ, судозаходы)
08.11.2024

FREIGHTMarket – новый сервис SeaNews: ставки линий на контейнерные перевозки через порты РФ

    • SeaNews запустил новый аналитический облачный онлайн-сервис – FREIGHTMarket

    FREIGHTMarket дает индикативную картину фрахтовых ставок по 20 контейнерным линиям, работающим через порты РФ на 209 зарубежных портов.

    Пользователям FREIGHTMarket доступна информация по ставкам по следующим параметрам:

    • экспорт / импорт
    • 20’ / 40’
    • рефы / сухие
    • HC / TC / DC
    • COC / SOC

    Также FREIGHTMarket содержит такие данные как:

    • Количество задействованных на сервисах судов – помесячная динамика
    • Количество судозаходов по линиям за последний месяц
    • Вместимость судов на сервисах
    • Суммарная вместимость линий

    Особенности сервиса FREIGHTMarket:

    • Интерактивный пользовательский интерфейс
    • Данные доступны онлайн 24/7/365 с любого устройства
    • Помесячная динамика ставок
    • История и сравнение ставок
    • Инфографика: моментальная визуализация данных в различных разрезах
    • География сервисов на карте
    • Ежемесячное обновление

    Сервис FREIGHTMarket доступен по подписке.

    Ознакомиться с демоверсией сервиса можно здесь.

    Все вопросы по сервису и по подписке можно задать Елене Шелеметьевой по электронной почте shelemeteva@seanews.ru или по телефону +7 (812) 380 38 26

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:2SDnjdBPrM9


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    15.05.2024
    Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, Q1 2024
    Доли и объемы линий в Клайпеде, Таллине и Риге
    Только для подписчиков
    2024контейнерные линииПрибалтика
    0
    03.05.2024
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 18, 2024
    На 18 неделе года в Азово-Черноморском регионе продолжается падение ставок фрахта. По данным брокерской […]
    Только для подписчиков
    2024Азово-Черноморский бассейнЗерноКаспий
    0
    17.05.2024
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 20, 2024
    На 20 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов снизились. […]
    Только для подписчиков
    2024БалтикаЛиепаяРига
    0
    14.05.2024
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 19, 2024
    На 19 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных […]
    Только для подписчиков
    2024ВладивостокДальний ВостокФрахтовые ставки
    0
    02.07.2024
    Рынок отходит от привычных сценариев
    Текущая ситуация напоминает постковидный период, когда энергетический кризис в Китае оказал значительное влияние на рынок перевозок.
    Noytech Supply Chain SolutionsВысокий сезонКонтейнерные перевозкиФрахтовые ставки
    0
    15.02.2024
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 7, 2024
    На 7 неделе в Азово-Черноморском регионе сохраняется тренд на снижение фрахтовых ставок. По данным […]
    Только для подписчиков
    2024Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    08.11.2024 FREIGHTMarket – новый сервис SeaNews: ставки линий на контейнерные перевозки через порты РФ
    08.11.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 45 неделя 2024
    08.11.2024 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в сентябре 2024 снизился на 0,2%
    07.11.2024 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в сентябре 2024 в деталях
    06.11.2024 Рекордные поставки контейнеровозов
    06.11.2024 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в сентябре увеличился на 8,2%
    Госрегулирование Показать всё
    08.11.2024 Пропускная способность МАПП Забайкальск увеличится в 5,5 раз
    31.10.2024 Правительство установит перечень грузов с исключительно электронным документооборотом
    31.10.2024 Загрузка дальневосточных контейнерных терминалов снизилась до 79%
    25.10.2024 34 года Краснодарской таможне
    24.10.2024 Продлены экспортные квоты на минеральные удобрения
    24.10.2024 Область неопределенности
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •