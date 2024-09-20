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Международная логистика три года санкций спустя: итоги, тренды и прогнозы
20.09.2024

Международная логистика три года санкций спустя: итоги, тренды и прогнозы

    • Novelco Logistics Forum — это уникальная площадка для обсуждения ключевых аспектов международной логистики сегодня.

    Уже в четвертый раз Форум пройдет 26 сентября 2024 года в Санкт-Петербурге.

    В этом году главными темами Форума окажутся те, которые решающим образом влияют на международную логистику сегодня:

    • Как безопасно и стабильно организовать международные платежи сегодня
    • Мультимодальные маршруты нового времени – все что нужно знать о последних трендах в развитии транспортной логистики
    • Важные изменения в таможенной сфере
    • Параллельный импорт – что нового и перспективы развития

    Спикеры поделятся своими знаниями и опытом, разберут практические примеры решения сложных задач, помогая участникам выстроить устойчивые цепочки поставок.

    Нетворкинг – еще одна важная часть нашего мероприятия. На полях Форума вы сможете обменяться опытом с коллегами по цеху, получить ценные контакты.

    Участие в этом мероприятии откроет новые горизонты, поможет решить конкретные логистические задачи и обогатит профессиональный опыт каждого участника.

    26.09.2024 Санкт-Петербург,

    Ул. Почтамтская, д.4 Ренартисс Исаакий

    Программа:

    9:00 — 10:00 Регистрация участников

    10:00 — 10:25 Григорий Григорьев, генеральный директор Novelco “Международная логистика и ВЭД – итоги, тренды и прогнозы”

    10:40 — 11:05 Власова Виктория, производственный директор Novelco “Изменения в транспортной логистике – итоги, кейсы, решения”

    11:20 — 11:40 Дрынов Елисей, специалист операционного отдела “Первым делом – самолеты, ну а санкции потом”

    11:50 — 12:15 Григорьев Григорий, генеральный директор Novelco “Международные платежи – и невозможное возможно?”

    12:30 — 13:00 Кофе брейк

    13:00 — 13:40 Чепурная Алина, специалист по операционной работе “Восточный экспресс или идем на Восток”

    Прокофьев Данил, специалист операционного отдела “Бушующее море санкций”

    14:00 — 14:30 Заливашенко Вячеслав, руководитель отдела таможенного оформления Novelco “Таможенное оформление в условиях санкций 2022-2024”

    14:45 — 15.30 Нетворкинг

    Ждем вас на Novelco Logistics Forum 2024!

    Основными бизнес-направлениями деятельности компании NOVELCO является оказание услуг в сфере транспортной логистики, таможенного оформления и комплексных логистических решений.

    Участие БЕСПЛАТНОЕ, необходима предварительная регистрация

    Novelco Logistics Forum 2024

     

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