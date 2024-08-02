Международная логистика три года санкций спустя: итоги, тренды и прогнозы

Novelco Logistics Forum 2024 — это уникальная площадка для обсуждения ключевых аспектов международной логистики сегодня. Уже в четвертый раз Форум пройдет 12 сентября 2024 года в Москве и 26 сентября 2024 года в Санкт-Петербурге.

В этом году главными темами Форума окажутся те, которые решающим образом влияют на международную логистику сегодня:

Как безопасно и стабильно организовать международные платежи сегодня

Мультимодальные маршруты нового времени – все что нужно знать о последних трендах в развитии транспортной логистики

Важные изменения в таможенной сфере

Параллельный импорт – что нового и перспективы развития

…и многое другое.

Ключевым преимуществом Форума является возможность получить информацию из первых рук экспертов в разных областях транспортной, финансовой логистики и таможенного дела. Спикеры поделятся своими знаниями и опытом, разберут практические примеры решения сложных задач, помогая участникам выстроить устойчивые цепочки поставок.

Нетворкинг – еще одна важная часть нашего мероприятия. На полях Форума вы сможете обменяться опытом с коллегами по цеху, получить ценные контакты.

Участие в этом мероприятии откроет новые горизонты, поможет решить конкретные логистические задачи и обогатит профессиональный опыт каждого участника.

Ждем вас на Novelco Logistics Forum 2024!

Программа:

9:00 — 10:00 Регистрация участников

10:00 — 10:25 Григорий Григорьев, генеральный директор Novelco “Международная логистика и ВЭД – итоги, тренды и прогнозы”

10:40 — 11:05 Власова Виктория, производственный директор Novelco “Изменения в транспортной логистике – итоги, кейсы, решения”

11:20 — 11:40 Дрынов Елисей, специалист операционного отдела “Первым делом – самолеты, ну а санкции потом”

11:50 — 12:15 Григорьев Григорий, генеральный директор Novelco “Международные платежи – и невозможное возможно?”

12:30 — 13:00 Кофе брейк

13:00 — 13:30 Алексей Маслов, востоковед, доктор исторических наук, профессор

“Вызовы при коммуникации с Китаем: разрешение сложных вопросов и выход из тупиков”

13:45 — 14:25 Чепурная Алина, специалист по операционной работе “Восточный экспресс или идем на Восток”

Прокофьев Данил, специалист операционного отдела “Бушующее море санкций”

14:40 — 15:10 Заливашенко Вячеслав, руководитель отдела таможенного оформления Novelco “Таможенное оформление в условиях санкций 2022-2024”

15:30 — 16.30 Нетворкинг

NOVELCO – это глобальный экспедитор, 3PL оператор с 14-летним опытом работы, член международной ассоциации воздушного транспорта IATA. Основными бизнес-направлениями деятельности компании NOVELCO является оказание услуг в сфере транспортной логистики, таможенного оформления и комплексных логистических решений.

Участие БЕСПЛАТНОЕ, необходима предварительная регистрация.