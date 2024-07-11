11 лучших программ для грузоперевозок в 2024 году

Управление транспортной логистикой играет ключевую роль в обеспечении бесперебойного движения товаров от поставщиков к клиентам. Чтобы оптимизировать эти сложные операции, компании используют программы для грузоперевозок.

Логистическая отрасль была бы как сложный пазл без инструкции, если бы не последние достижения в технологиях. Раньше нам, как логистам приходилось отслеживать запасы и планировать маршруты доставки вручную, что отнимало много времени и сил. Сегодня мы можем автоматизировать эти процессы и сэкономить часы труда, используя правильную систему управления логистикой грузоперевозок.

В этой статье мы рассмотрим 11 популярных программ для грузоперевозок. Эти программы предлагают широкий набор инструментов: от автоматизации управления автопарком и быстрого поиска грузов для полной загрузки до налаживания электронного документооборота с контрагентами и даже полного кредитования на открытие бизнеса в логистике.

Что такое программы по грузоперевозкам?

Программы для грузоперевозок, также известные как логистические программы для грузоперевозок, — это инструменты, которые оптимизируют процессы планирования, хранения и доставки товаров и услуг конечному потребителю. Они охватывают множество функций, включая управление входящими и исходящими перевозками, складскими запасами, автопарком, обработкой заказов, сторонними поставщиками логистических услуг и планированием спроса и предложения.

Программное обеспечение для грузоперевозок позволяет избавиться от всех традиционных подходов, таких как бумажная волокита и электронные таблицы, чтобы упростить управление. Следовательно, транспортная логистика становится более совершенной и быстрой, меняя способы управления материалами, товарами, грузоперевозками, заказами, запасами и производством.

Преимущества использования программ грузоперевозок в логистике

Правильное планирование, поиск, производство, доставка и возврат товаров — все это необходимо для повышения эффективности цепочки поставок. Передача этих процессов логистическим программам обеспечивает операционную гибкость и значительное улучшение всех этапов логистики.

Программы для управления транспортной логистикой помогают компаниям и 3PL-провайдерам (сторонним логистическим провайдерам) воспользоваться следующими преимуществами:

Оптимизация и снижение затрат. Логистические программы для грузоперевозок позволяют снизить затраты на транспортировку и повысить операционную гибкость цепочки поставок. Оптимизация затрат с 9% до 4% может удвоить прибыль.

Логистические программы для грузоперевозок позволяют снизить затраты на транспортировку и повысить операционную гибкость цепочки поставок. Оптимизация затрат с 9% до 4% может удвоить прибыль. Улучшение качества обслуживания клиентов. 70% логистов считают, что программы для управления грузоперевозками — ключевой фактор для качественного обслуживания клиентов.

70% логистов считают, что программы для управления грузоперевозками — ключевой фактор для качественного обслуживания клиентов. Совершенствование транспортировки. Транспортировка — важнейшая и наиболее затратная область в управлении логистикой. Логистические программы для перевозок грузов помогают упростить процессы и значительно сократить расходы на транспортировку, обеспечивая быструю и эффективную доставку.

Транспортировка — важнейшая и наиболее затратная область в управлении логистикой. Логистические программы для перевозок грузов помогают упростить процессы и значительно сократить расходы на транспортировку, обеспечивая быструю и эффективную доставку. Снижение влияния человеческого фактора. Программы по грузоперевозкам снижают количество ошибок, связанных с ручным анализом данных. Автоматизация обработки больших объемов данных упрощает работу и ускоряет операции.

Программы по грузоперевозкам снижают количество ошибок, связанных с ручным анализом данных. Автоматизация обработки больших объемов данных упрощает работу и ускоряет операции. Автоматизация функций. Логистические программы для поиска грузов для перевозки автоматизируют создание маршрутов, планирование загрузок и отправку заявок перевозчикам, избавляя от бумажной работы и повышая эффективность.

Логистические программы для поиска грузов для перевозки автоматизируют создание маршрутов, планирование загрузок и отправку заявок перевозчикам, избавляя от бумажной работы и повышая эффективность. Снижение затрат. Бесплатные программы грузоперевозки и платные аналоги могут автоматически сравнивать различные службы доставки и способы транспортировки, чтобы найти наименее затратные варианты, а также уменьшить количество ускоренных отправлений благодаря улучшенному планированию.

Бесплатные программы грузоперевозки и платные аналоги могут автоматически сравнивать различные службы доставки и способы транспортировки, чтобы найти наименее затратные варианты, а также уменьшить количество ускоренных отправлений благодаря улучшенному планированию. Поддержка клиентов. Логистические программы для грузоперевозок предоставляют инструменты для улучшения обслуживания клиентов, такие как чат-боты, автоматические оповещения и виртуальные помощники, что повышает качество и скорость обслуживания.

11 лучших программ для грузоперевозок

В эту подборку вошли решения, хорошо зарекомендовавшие себя за годы работы и те, что относительно недавно на рынке, но уже успели выйти в число лидеров благодаря широкому функционалу и возможностям, которые предлагаются всем участникам логистического процесса.

1. Roolz

Roolz — инновационная платформа для поиска грузов и транспорта, проведения торгов и организации грузоперевозок в России, Беларуси, Казахстане, Европе, Центральной Азии и Китае.

Платформа помогает находить новых перевозчиков и заказчиков, а также эффективно работать с действующими партнерами.

Приватная биржа грузоперевозок — одна из уникальных особенностей платформы Roolz. Приватная биржа Roolz — закрытая и конфиденциальная система для поиска транспортных возможностей, проведения тендеров и организации грузоперевозок среди проверенных партнеров

Программа Roolz интегрируется с CRM, TMS, ERP, WWS и другими системами, что позволяет пользователям публиковать грузы и свободный транспорт прямо из своей системы на публичной или приватной бирже Roolz. Интеграция снижает затраты времени на рутинные задачи и повышает эффективность работы, позволяя фокусироваться на прибыльных аспектах бизнеса.

Основные возможности программы

Публичная и приватная биржи. Программа для грузоперевозок Roolz позволяет работать как на открытом, так и закрытом рынке в одном окне:

Публичная биржа помогает находить новых заказчиков и исполнителей для организации перевозок на спотовой основе. Приватная биржа позволяет эффективно участвовать в контрактной логистике и работать с большим количеством доверенных партнеров без отдельных интеграций. Взаимодействие между партнерами полностью конфиденциально.



Поиск грузов и машин на автопилоте . Для поиска подходящего транспорта грузовладельцы могут опубликовать свой груз, а система подберёт подходящих перевозчиков. Владельцы транспорта получат уведомление о появлении подходящего груза и могут предложить свои услуги.

Встроенный мессенджер . Исключает необходимость использования других каналов связи: пользователи Roolz могут общаться, уточнять детали и обмениваться документацией непосредственно в рамках платформы. Есть возможность добавления пользователей в контакты для будущего взаимодействия.

Торги на грузоперевозку . Roolz даёт возможность проводить тендеры, торги и аукционы на грузоперевозку. Используя торги, грузовладельцы могут находить, сравнивать и выбирать лучшие предложения по перевозкам. А перевозчики в свою очередь предлагать ставки, выбирать маржинальные заказы и заключать сделки, которые приносят прибыль.

Каталог логистических компаний. На платформе Roolz представлен список транспортных и логистических компаний со всего мира. Пользователи могут добавить свою компанию в этот каталог. С его помощью легко найти новых партнеров в сфере грузоперевозок: перевозчиков, экспедиторов, таможенных брокеров, операторов логистических складов и других участников логистического процесса.

Стоимость Roolz

Бесплатный доступ к основному функционалу

Платная контрактная логистика

Кому подходит

Бесплатная программа грузоперевозок Roolz подходит грузоперевозчикам, грузовладельцам, экспедиторам и диспетчерам, которые занимаются внутренними и международными грузоперевозками.

Платформа будет полезна для тех, кто хочет найти новых партнеров, автоматизировать поиск грузов и транспорта, а также проводить торги для выбора лучших условий. Roolz также подойдет для компаний, работающих с постоянными партнерами и стремящихся к упорядоченной и быстрой организации контрактной логистики.

2. Умная Логистика

«Умная Логистика» — программа для перевозок грузов, предлагающая готовые решения для оптимизации логистического процесса. Программный комплекс управления логистикой помогает перевозчикам и грузовладельцам заключать сделки, вести бизнес-учет, оформлять документы и обмениваться ими.

Основные возможности программы

Автоматизация бизнес-процессов. Большинство процессов проходят в автоматическом режиме: от создания заявки до взаиморасчётов и обмена документацией.

Аукционы и тендеры на грузоперевозки. Выбирайте лучшие предложения среди постоянных контрагентов или из широкого числа пользователей сервиса, управляя настройками тендеров.

Электронный документооборот. Обмен документами с контрагентами с электронной подписью согласно 63-ФЗ. Обмен бухгалтерскими документами происходит по защищённому каналу.

Мобильные приложения. Приложения сервиса «Умный водитель» для отслеживания грузов на карте онлайн. Позволяет интегрировать инструмент в общую систему, упрощает взаимодействие водителей с транспортными компаниями, ускорить рабочие процессы.

Ежедневная аналитика. Помогает определять эффективность работы и своевременно принимать решения на основании полученных данных.

Стоимость

Бесплатный пробный период на 7 дней для всех программ.

«Партнёр» — тариф с бесплатным доступом к заказам на перевозку грузов.

«Умная логистика Trans» — от 11 990 рублей в месяц.

«Умная логистика Cargo» — индивидуальный расчёт стоимости в зависимости от функционала.

Кому подходит

Умная Логистика — удобный инструмент с широким функционалом, который оптимально подойдёт крупным игрокам рынка и небольшим компаниям, которые планируют выйти на новый уровень. Программный комплекс управления логистикой используют транспортные компании, экспедиторы, грузовладельцы и производители.

3. 4logist

4logist — система управления логистикой для автоматизации грузоперевозок. Помогает сокращать время на выполнение рутинных действий. Позволяет работать со всеми видами транспорта, включая ж/д, авиа и морские перевозки.

Основные возможности программы

Модуль управления финансами . Помогает вести учёт, выставлять счета, отправлять закрывающие документы, контролировать сроки оплаты и все процессы интегрировать со сторонним ПО: 1С, Моё дело.

Интеграция с транспортными биржами . Предоставляет доступ к базе данных крупнейших транспортных бирж: ATI, Lardi, Cargo.It.

Модуль контроля задач . Помогает ставить задачи и контролировать их выполнение, формировать отчёты, повышая KPI сотрудников.

BI аналитика . Позволяет формировать отчёты по интересующим вас показателям и своевременно получать информацию о текущем статусе задач с целью повышения эффективности управленческих решений.

Модуль индивидуальных отчётов . Формирует индивидуальные отчёты автоматически по заданным параметрам.

Складской модуль. Помогает автоматизировать работу склада: формирует штрих-коды, управлять хранением и перемещением груза, оптимизировать погрузочно-разгрузочные процессы.

Стоимость

Платформа 4logist предлагает три тарифных пакета для различных сфер деятельности:

Экспедитор: для экспедиторских компаний, которые занимаются экспедированием грузов с привлечением сторонних перевозчиков, и логистам, которые работают только с наемным транспортом.

Перевозчик: для транспортных компаний, которые занимаются перевозкой грузов, используя собственного транспорта.

Экспедитор + Перевозчик: для компаний, которые занимаются мультимодальными, сборными, а также традиционными перевозками грузов с привлечением любого вида транспорта.

В каждый пакет входят три плана: START, BASIC, PRO. Каждый из этих планов доступен от 2-х пользователей. Стоимость тарифов на сайте не указана.

Кому подходит

4logist подходит компаниям, которые хотят оптимизировать свои бизнес-процессы, автоматизировать и ускорить обработку заказов, увеличить прибыль за счёт быстрого обслуживания и минимизировать ошибки, связанные с человеческим фактором. С помощью встроенных инструментов 4logist, экспедиторские и транспортные компании могут ускорить рабочие процессы, оцифровать производительность, улучшить клиентский сервис, автоматизировать рутинные задачи и освободить время для руководства.

4. Traffic.Online

Traffic.Online — экосистема цифровых инструментов, позволяющая полноценно работать в мире логистики. Платформа соединяет грузовладельцев и перевозчиков, предоставляя им ИТ-сервисы для эффективной и безопасной работы. Подходит для автомобильных грузоперевозок по России.

По запросу интегрируется с системами: 1С, SAP, Oracle, Navision и др.

Основные возможности программы

Три режима размещения заявки . Торги, мгновенное бронирование, персональное предложение — выбирайте подходящий формат в зависимости от целей.

Рейтинговая система . Для всех пользователей формируется рейтинг, который помогает в поиске надёжных контрагентов.

IT-решения. В рамках программы для поиска грузоперевозок предлагается множество собственных IT-сервисов: электронный документооборот, онлайн-страхование, навигация, система диспетчеризации и другое.

Стоимость

Бесплатная регистрация.

Платные заявки — от 72 рублей.

Кому подходит?

Программа грузоперевозок Traffic.Online подходит грузовладельцам и перевозчикам, заинтересованных в грузоперевозках по России. Сервис предлагает обеим сторонам удобные IT-сервисы для эффективной работы.

5. ШЕДЕКС

ШЕДЕКС — программа для перевозки грузов, помогает планировать маршруты и управлять логистикой. При планировании программа ШЕДЕКС учитывает различные параметры: вес и габариты грузов, время и зону доставки, а также работу склада.

Программа для логистов грузоперевозок также интегрируется со многими трекинговыми платформами. Если нет трекеров, данные можно получать со смартфона через GPS.

Основные возможности программы

Автоматическое распределение доставок . Сервис автоматически назначает тот или иной груз курьеру или перевозчику в соответствии с его доступностью и оптимальными условиями соответствия.

Контроль выполнения заказа . Мониторинг местоположения транспорта или персонала в режиме реального времени при помощи интеграции с трекинговыми платформами или путём получения данных с мобильного телефона с включённым GPS.

Аналитические отчеты. Программный комплекс может предложить собственные шаблоны отчётов и позволяет загружать свои, с индивидуальными параметрами. Среди параметров отчётности — производительность водителей, опоздания, точность доставки, среднее время выполнения и другие.

Планирование маршрутов . Происходит в автоматическом режиме с учётом пробок, происшествий на дорогах и других данных.

Система уведомлений . Отправка уведомлений о прибытии курьера и других событий происходит в автоматическом режиме.

План-факт. Система отслеживания передвижения доставки в реальном времени.

Стоимость

Бесплатный тестовый период на 7 дней.

Тариф в подписке «Базовый» — 2500 рублей за пользователя

Тариф в подписке «Стандартный» — 3000 рублей за пользователя

Тариф в подписке «Профессиональный» — 3500 рублей за пользователя

Тариф в подписке «Премиальный» — 4000 рублей за пользователя.

Кому подходит

Программа для перевозок грузов и доставки ШЕДЕКС подходит малому и среднему бизнесу. Помогает наладить городскую логистику: планировать, управлять и автоматизировать связанные с ней процессы. Из отраслей: интернет-магазины, дистрибуция, транспортные компании, производители и мерчендайзеры.

6. LogistPro

LogistPRO — TMS программа для работы компаний в сфере логистики, разработана для упрощения и автоматизации взаимодействия грузоотправителей и перевозчиков. Предлагает инструменты для контроля транспортной логистики, упрощает поиск контрагентов и получение отчетности по разным параметрам.

При начале работы с программой, сервис предлагает провести аудит логистики компании для подбора наиболее оптимального функционала для решения актуальных задач.

При необходимости программа грузоперевозок LogistPRO синхронизируется с ERP-системами.

Основные возможности программы

Анализ цен . Есть возможность анализа рыночных цен в сфере грузоперевозок для наиболее эффективного планирования бюджета.

Автоматический заказ транспорта . Заявки распределяются в соответствии с указанными критериями. Процесс автоматизируется на всех этапах.

Аналитика и отчёты . Заказать аналитику можно в любой момент выполнения заказа. Доступно более 70 параметров для формирования отчётности.

Поиск перевозчиков в двух режимах . Есть возможность найти исполнителя среди всех зарегистрированных пользователей или из числа выбранного пула контрагентов.

Отслеживание груза . Контроль движения транспорта в режиме реального времени с фиксацией отклонения от маршрута.

Электронный документооборот . Вся работа с документацией «в одном окне» для повышения скорости и эффективности взаимодействия.

Бесплатное обучение . В период тестового доступа проводится обучение сотрудников работе и знакомство с возможностями программы для поиска грузов для перевозки.

Стоимость

Бесплатный пробный доступ на 14 дней.

Платная подписка в зависимости от функционала, который определяется по результатам консультации и аудита. Стоимость тарифов на сайте не указана.

Кому подходит

Подходит всем участникам рынка логистики: грузовладельцам и производителям, транспортным компаниям, экспедиторам. Оптимально решает задачи компаний среднего и крупного бизнеса.

Облачный сервис LogistPRO идеально подходит для автоматизации деятельности транспортных отделов компаний. Он позволяет эффективно обмениваться информацией, управлять распределением рейсов среди перевозчиков и контролировать их рейтинг, а также оптимизировать процесс закупки транспортных услуг. Кроме того, LogistPRO подходит для проведения торгов на грузоперевозку, объединяя в режиме реального времени грузовладельцев и транспортные компании.

7. Maxoptra

Maxoptra — сервис для оптимизации логистических процессов и повышения эффективности управления доставкой до клиента. Помогает оптимально распределить заказы, планировать и корректировать маршруты, контролировать движение транспорта и своевременность исполнения заказа.

Основные возможности программы

Автоматическое распределение заказов . Груз распределяется между исполнителями автоматически на основании введённых параметров.

Планирование и корректировка маршрутов . Маршруты составляются в соответствии с ситуацией на дорогах. Возможность ручной корректировки помогает оптимизировать сроки и стоимость доставки.

Интеграция со сторонним ПО . В частности — ERP, TMS, CRM и навигационными системами.

Прогнозирование . Прогноз времени прибытия груза рассчитывается в режиме реального времени и с учётом дорожной ситуации.

Мобильное приложение . Удобно использовать водителями для быстрого реагирования.

Стоимость

Бесплатный тестовый аккаунт настроенный индивидуально под каждого клиента. Настройка тестового аккаунта занимает не более 2 дней, что позволяет быстро оценить возможности системы.

Программа для грузоперевозок Maxoptra предлагает три тарифных плана: Планируй: 18 975 руб./мес. (до 5 исполнителей), дополнительный исполнитель: 3 795 руб./мес. Вези: 21 850 руб./мес. (до 5 исполнителей), дополнительный исполнитель: 4 370 руб./мес. Вручай: 24 725 руб./мес. (до 5 исполнителей), дополнительный исполнитель: 4 945 руб./мес.



Кому подходит

Maxoptra подходит для B2B и B2C компаниям, стремящихся оптимизировать свою логистику и улучшить управление транспортными операциями. Сервис будет полезен логистам для планирования маршрутов и контроля доставки, клиентам для получения уведомлений и обратной связи, водителям для навигации и коммуникации с офисом, а также руководителям для получения аналитики и отчетов.

Помимо дальних доставок возможности программы по грузоперевозкам удобны для курьерской доставки в рамках одного региона.

8. Monopoly.Online

Monopoly.Online — программа для грузоперевозок, образующая цифровую среду для объединения всех этапов FTL-перевозок. Платформа расширяет возможности: здесь можно не только найти груз, но и выгодно купить топливо, получать заказы от крупных грузовладельцев и квалифицированную помощь при переходе на электронный документооборот.

Основные возможности программы

Поиск грузов . Сервис для поиска грузов, подходящих по заданным параметрам.

Размещение грузов . Раздел, позволяющий размещать собственный груз и находить подходящих перевозчиков, проводить тендеры и выбирать оптимальные по цене и условиям заявки.

Монополия.Мультисервис . Функционал, полезный для водителей: помогает найти выгодные цены на топливо и придорожные услуги, экономить на затратах и получать кэшбэк до 50%. Доступен для ИП и юридических лиц.

Финансовый сервис . Многосторонняя поддержка пользователей и начинающих предпринимателей. В частности, позволяет получить кредит на развитие бизнеса или выгодно купить топливо.

Монополия.Бизнес . Возможность начать своё дело без вложений и стать предпринимателем, взяв в аренду фуру с правом выкупа. Всю юридическую и техническую поддержку оказывает прикреплённый помощник, а полная загрузка гарантирована всегда благодаря тысячам предложений о грузоперевозок от проверенных грузовладельцев.

Стоимость

Бесплатный доступ к приложению.

Стоимость тарифных планов на сайте не указана.

Кому подходит

Платформа Monopoly.Online подходит транспортным компаниям и грузовладельцам, которые хотят оптимизировать свою работу и сократить расходы. Платформа предоставляет удобный поиск транспорта и грузов, а также возможность выбора оптимальных маршрутов.

Monopoly.Online также подходит для тех, кто хочет начать свой бизнес в сфере логистики, предлагая финансовые сервисы, юридическую поддержку и мобильные приложения для водителей и перевозчиков. С помощью платформы можно управлять бизнесом, получать кредиты на развитие, а также легко и удобно решать амбициозные задачи, упрощая документооборот и поддерживая участников рынка в сложных ситуациях.

Logistics Tools — программа грузоперевозок с широким набором инструментов для работы в сфере логистики. Она же — «Инструменты логиста 24». Помогает планировать грузоперевозки, контролировать доставки, исключает человеческий фактор и сводит ошибки к минимуму.

Основные возможности программы

Планирование маршрутов . Сервис в автоматическом режиме планирует маршруты курьеров. Это помогает сократить время на доставку, составлять оптимальный план доставки за несколько минут и вручную вносить корректировки.

Контроль доставки . Отслеживать выполнение заказа можно онлайн в режиме реального времени. Настроить получение треков передвижения можно в приложении мобильного телефона или интегрировав систему с вашим GPS провайдером.

Загрузка заказов в excel и интеграция с CRM . Через API можно подключить 1С или другую CRM, в которой ведёте заказы. Это поможет обрабатывать заявки в одном приложении, что ускорит рабочие процессы и сэкономит время на более важные дела.

Отчётность . Автоматическое составление отчётов по настраиваемым параметрам помогает отслеживать эффективность работы, анализировать результативность и своевременно принимать управленческие решения

Стоимость

Бесплатный пробный период на 14 дней.

Платная подписка от 7500 рублей в месяц.

Выбор тарифных планов с разным набором подключённых услуг: Мини, Начальный, Продвинутый, Профессиональный.

Кому подходит

Подходит небольшим и крупным компаниям самых разных сфер деятельности, пользующимся ежедневной курьерской доставкой внутри города. Помогает интернет-магазинам наладить оптимальную доставку, производственным компаниям сокращать затраты на поставку, курьерским и логистическим службам эффективнее планировать

маршруты.

10. Loginet

Loginet — программа для перевозки грузов по России, помогающая находить контрагентов, оптимизировать документооборот, повысить эффективность грузоперевозок.

Основные возможности программы

Транспортный брокер . Помогает автоматизировать процесс выполнения заказа от публикации заявки до окончания взаиморасчётов.

Аукционы . Модуль для проведения торгов и распределения заявок на грузоперевозку по оптимальным условиям.

Тендеры . Автоматическое проведение торгов на долгосрочное сотрудничество между грузовладельцами и перевозчиками.

«Моя организация» . Функционал для размещения и хранения информации о компании, ведения документооборота.

Оптимальная загрузка ТС . Планировщик размещения груза в автомобиле с учётом параметров каждого места и вместительности кузова.

Мониторинг и маршрутизация . Модель, позволяющий составлять оптимальные маршруты и расписания, контролировать движение транспорта и перемещение груза.

Стоимость

Нет пробного периода.

Стоимость тарифных планов не указана.

Кому подходит

Подходит программа для логистов грузоперевозки, транспортных компаний, частных перевозчиков и грузовладельцев разных сфер деятельности.

11. ATI.SU

ATI.SU — одна из крупнейших программ для перевозки грузов по России и СНГ. Помогает наладить эффективную логистику и оптимизировать бизнес-процессы. На платформе легко находить грузы и транспорт по подходящим параметрам, обмениваться документами, проверять контрагентов, выгодно страховать грузы и пользоваться многими другими сервисами.

Основные возможности программы

Документооборот . Электронный сервис документооборота с защитой персональных данных помогает формировать, отправлять и запрашивать у контрагентов всю необходимую документацию.

Тендеры на грузоперевозки . Сервис помогает проводить тендеры среди более чем 400 тысяч участников платформы и выбирать предложения на наиболее выгодных условиях.

Паспорт участника . Все пользователи могут зарегистрировать карточку пользователя с данными о компании или частном перевозчике.

Страхование . Особенность программы для грузоперевозок — сотрудничество со страховыми компаниями: сервис страхует ответственность перед грузовладельцем за сохранность груза.

Автоматический расчёт расстояния . Планируется время в пути и расстояние с учётом дорожной ситуации и других данных (в том числе качество дорожного покрытия).

Стоимость

Бесплатный базовый доступ с ограниченным функционалом.

Платная подписка на пакетные лицензии по тарифам Перевозчик — 2999 рублей в месяц, Грузовладелец — 4999 рублей в месяц, Экспедитор — 6710 рублей в месяц, Всё включено — 13900 рублей в месяц.

Кому подходит

Возможности логистической программы для грузоперевозок ATI.SU подходят для крупных и средних игроков рынка: помогают оптимизировать логистические процессы, настроить ЭДО, всегда находить грузы и транспорт на выгодных условиях, повышать узнаваемость компании в деловой среде. Начинающим участникам логистического процесса сервис помогает начать деятельность грамотно, оптимизируя все процессы на старте.

На что смотреть при выборе программы для грузоперевозок?

Все логистические программы для грузоперевозок имеют свой функционал. Важно найти такую, которая будет отвечать именно вашим потребностям. Вот основные критерии, на которые стоит обратить внимание при выборе:

Определите свои потребности. Прежде чем выбрать программное обеспечение для управления логистикой, определите свои конкретные потребности и требования. Учитывайте такие факторы, как размер вашего предприятия, сложность цепочки поставок и тип продукции, с которой вы работаете.

Интеграция с другими системами. Убедитесь, что программное обеспечение может интегрироваться с другими системами, такими как CRM, TMS и ERP, для рационализации операций и повышения эффективности.

Видимость и отслеживание в реальном времени. Программа должна обеспечивать видимость цепочки поставок в режиме реального времени, позволяя отслеживать поставки и контролировать уровень запасов.

Функциональные возможности. Проанализируйте функции каждой программы для перевозок грузов, чтобы понять, какие из них будут наиболее полезны для вас. Это может включать автоматический подбор грузов, тендерную систему, встроенный мессенджер и электронный документооборот.

Интуитивно понятный интерфейс. При выборе программы по грузоперевозкам важно выбирать решение с максимально удобным и понятным интерфейсом, с чёткой структурой и приятным дизайном, обеспечивающими комфортную работу с сервисом.

Поддержка и безопасность. Убедитесь, что программа предоставляет качественную поддержку клиентов и обеспечивает безопасность данных. Наличие проверок и верификации пользователей, а также система отзывов и рейтингов помогут минимизировать риски.

Найдите лучшую программу по грузоперевозкам для вашего бизнеса

Основываясь на приведённой информации, вы можете решить для себя, какие программы для грузоперевозок способны решить именно ваши задачи. Сократив круг рассматриваемых сервисов до трёх-четырёх программ, уделите внимание их функционалу и возможностям, изучите тарифы и какие задачи они помогают решить, чтобы выбрать идеальную бесплатную программу грузоперевозки или с подходящей вам тарификацией.

Автор статьи

Галина Третьякова

Коммерческий писатель, предприниматель

Специализируется на аналитических материалах, умеет

добывать нужную информацию для создания увлекательных статей с глубоким погружением в тематику. Увлекается

маркетингом, изучением способов повышения рентабельности бизнеса в различных нишах, включая транспортную

логистику. Пишет красивые тексты с 5 класса, в копирайтинге с 2007 года.

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