Продажи автомобилей в октябре 2022 упали на 63%

Продажи легковых и коммерческих автомобилей в России за январь-октябрь текущего года упали на 60,8% к аналогичному показателю прошлого года и составили 502,5 тыс. единиц.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), в октябре продажи сократились на 62,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 45,2 тыс. автомобилей. Относительно предыдущего месяца снижение не столь существенное – всего 3,1%.

За прошедший месяц в ТОП-5 лидеров по продажам легковых и коммерческих автомобилей в России произошли определенные изменения.

Первенство продолжает сохранять за собой Lada, которая в октябре 2022 года сократила продажи в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года на четверть (минус 25,1%) до 19,1 тыс. автомобилей.

На вторую строчку рейтинга вышел китайский Haval, продажи которого в октябре снизились на 7,8% до 4,4 тыс. автомобилей. Однако, если отечественная Lada в сравнении с предыдущим месяцем показала отрицательную динамику в продажах (минус 7,2%), то Haval продажи увеличил – на 29%.

Третью строчку в рейтинге по-прежнему занимают коммерческие автомобили ГАЗ, продажи которых в октябре упали на 33,5% относительно уровня октября 2021 года — до 3,9 тыс. автомобилей.

KIA на четвертой ступени топа – минус 79,2% к уровню октября 2021 года, продажи составили 3,3 тыс. авто.

На пятое место в октябре вышел российский УАЗ с объемом продаж более 3,1 тыс. автомобилей – на 15,9% меньше, чем за октябрь 2021 года.

В октябре этого года почти по всем маркам автомобилей, продаваемых на российском рынке, наблюдается отрицательная динамика. Исключением стали Infiniti (плюс 51%) и Lifan (плюс 50%).