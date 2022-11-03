Внимание на обучение специалистов

20 октября 2022 года экспертный центр «Опасник» совместно с ФБУ «Росавтотранс» провел очередной семинар цикла ОПАСНЫЕ-ГРУЗЫ-2022, который в этот раз был посвящен задачам обучения водителей и консультантов в сфере опасных грузов, а также нормативным изменениям в этой сфере.

Мероприятие получилось объемным: с докладами выступили представители органов федеральной власти (первый заместитель генерального директора А.Н.Земцев, директор филиала ФБУ «Росавтотранс» по Сибирскому федеральному округу А.Б.Пак ), государственных учебных заведений (доцент Сибирского государственного автодорожного института г.Омск Б.В.Савельев), учебных центров (начальник отдела АНО ДПО «Академия» г. Самара М.А.Саламатина), эксперты в области перевозки опасных грузов (С.М.Ананко, В.Ф.Диас, ЭЦ «Опасник»), разработчики программного обеспечения (М.Суворов, ЭЦ «Опасник»).

Были подняты и обсуждены такие важнейшие темы как изменения программы обучения в связи с вступлением в силу приказа Минтранса России от 11 января 2022г. №1 и приказа Минтранса РФ от 23.06.2016г. №175, подготовка кадров по опасным грузам в учебных заведениях, оснащение учебных центров программным обеспечением по ДОПОГ; причины и необходимость перехода на новые вопросы по подготовке специалистов; требования по дистанционному обучению водителей, перевозящих опасные грузы с 2023 года; также было рассмотрено новое программное обеспечение, помогающее обучать, готовить к сдаче экзаменов и проводить тестирование.

На встрече присутствовало более 80 слушателей – представители учебных и образовательных учреждений, специалисты» территориальных отделов ФБУ «Росавтотранс, консультанты, преподаватели, перевозчики из более чем 30 регионов страны. Для всех, кто не успел зарегистрироваться, доступна покупка видеозаписи семинара по ссылке https://opasnik.ru/events/434032/