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Модернизация в Охотском порту
02.11.2022

Модернизация в Охотском порту


    • Компания «Охотский торговый порт» получила статус резидента территории опережающего развития (ТОР) «Николаевск» для реализации проекта по глубокой модернизации действующего порта в рабочем поселке Охотск Охотского района Хабаровского края, сообщает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

    По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в инвестпроект будет вложено 52,9 млн рублей. Завершение модернизации запланировано на 2025 год.

    По словам директора ООО «Охотский торговый порт» Марата Халиуллина, в ходе модернизации причала в порту будет выправлена вогнутость причальной линии, проведена замена ряда шпунтин и анкерных тяг, что позволит увеличить скорость обработки судов, повысить пропускную способность порта до уровня более чем 300 тыс. тонн.

    «Обновленный порт сможет переваливать необходимые объемы золотосодержащей руды одного из крупнейших дальневосточных предприятий, осваивать грузооборот социально значимых грузов, в первую очередь угля для обеспечения поселка Охотск теплоэнергией в зимний период, – рассказал М.Халиуллин. – Кроме того, будут расширены виды деятельности порта. Установив рефрижераторные контейнеры, мы сможем хранить рыбную продукцию».

    Также инвестор отметил, что на различных этапах модернизации порта будет приобретаться дополнительная погрузочно-разгрузочная техника, в том числе автокран для выполнения погрузо-разгрузочных работ с судов, погрузки и загрузки контейнеров. Будет приобретено и установлено оборудование для снижения выбросов загрязняющих веществ: ветро-пылезащитные экраны и оросительные системы, очистные сооружения.

    Напомним, ранее правительство Хабаровского края анонсировало проект по модернизации ООО «Охотский торговый порт» стоимостью 141 млрд рублей. На эти средства будут приведены в порядок в том числе три причала, которые не ремонтировали как минимум 30 лет. 

    Фото: КРДВ

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