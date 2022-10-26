Грузооборот по Севморпути по итогам 2022 года превысит целевые показатели

Грузоотправители выполнят целевые показатели по перевалке грузов через Северный морской путь в 2022 году, которые составляют 31-32 млн тонн в год. На сегодняшний момент ожидается, что по итогам 2022 года грузооборот составит 33,8 млн тонн. Такие данные привели представители госкорпорации «Росатом» в ходе совещания по развитию СМП, которое 25 октября провел заместитель председателя правительства Александр Новак. Участники совещания обсудили загрузку магистрали в 2022 году и планы до 2035 года.

«В новых условиях беспрецедентного давления на экономику России со стороны стран Запада значение Северного морского пути – как морской транспортной артерии, пролегающей по водам Российский Федерации, – многократно возрастает. В условиях лимитированных возможностей БАМа и Транссиба роль СМП как самого короткого пути в Азию для российской экономики заметно увеличивается. Наша задача – системно развивать эту артерию», – сказал А. Новак, открывая совещание.

Вице-премьер заслушал доклад «Росатома» об обстановке в акватории Северного морского пути, включая ледовые условия и риски для судоходства, скорректированные с учётом текущей ситуации прогнозы по грузопотоку на 2022 год, а также в период с 2024 по 2035 год.

Компании поделились планами развития своих проектов, где будет задействована инфраструктура Северного морского пути. Так, в 2022 году по сравнению с уровнем 2021 года вырастет на 0,8 млн тонн грузооборот российских компаний.

Вице-премьер поручил проконтролировать ситуацию с разведкой ледовой обстановки на Севморпути, проработать с «Роскосмосом» соблюдение сроков запуска российских спутников, которые должны покрыть потребность в этой информации для российского судоходства. Также он поручил проработать взаимодействие с международными партнёрами по вопросам организации транзита грузов по Севморпути.

Фото: пресс-служба правительства РФ