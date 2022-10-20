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Перевозки через погранпереход Камышовая – Хунчунь выросли почти на 30%
20.10.2022

Перевозки через погранпереход Камышовая – Хунчунь выросли почти на 30%

    • В сентябре этого года через пограничный переход Дальневосточной магистрали Камышовая (РФ) – Хунчунь (КНР) в двух направлениях перевезено 328 тыс. тонн различных грузов, на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Как сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги, экспорт угля в сентябре составил 284 тыс. тонн (+21,6% к аналогичному периоду прошлого года). Контейнерные отправки в Китай увеличились в 4,3 раза, достигнув почти 245 тыс. тонн.

    Всего за 9 месяцев этого года в обоих направлениях было перевезено более 2,6 млн тонн грузов, на 13% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

    Фото: телеграм-канал ДВЖД


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