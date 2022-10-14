«Газпром нефть» завершила формирование поискового кластера на побережье Карского моря

«Газпром нефть» завершила формирование масштабного поискового кластера в российской Арктике, включающего 29 участков в Ямало-Ненецком автономном округе и Красноярском крае. Компания получила лицензию на Усть-Енисейский участок в акватории Карского моря, который соединяет геологоразведочные активы на Гыданском и Таймырском полуостровах, сообщает пресс-служба «Газпром нефти»,

Усть-Енисейский участок расположен в акватории Енисейского залива Карского моря, его площадь составляет почти 6 тысяч кв. км. Лицензия на геологическое изучение участка выдана «Газпром нефти» по заявительному принципу с целью поиска и оценки месторождений углеводородов.

Новый актив соединяет противоположные стороны Енисейского залива, на которых расположены принадлежащие «Газпром нефти» лицензионные участки на Гыданском и Таймырском полуостровах. Всего в гыдано-таймырскую группу входит 29 участков общей площадью около 23 тыс. кв. км. Эти территории отличает крайне низкая степень геологической изученности, а также удаленность от объектов транспортной и нефтегазовой инфраструктуры. Объединение активов в единый поисковый кластер обеспечит синергию и повысит эффективность работ по их изучению.

Ранее на Усть-Енисейском участке геологоразведка не проводилась. Стратегия поисково-разведочных работ на этой территории будет сформирована после завершения испытаний поисковых скважин на Лескинском участке. В планах компании – проведение 2D-сейсморазведки и других геолого-геофизических исследований в акватории Енисейского залива.

Оператором геологоразведочных работ на участках гыдано-таймырской группы выступает «Газпромнефть-Гео».

Фото: «Газпром нефть»